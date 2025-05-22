Bakan Bayraktar, Şam’da Şara ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye temasları çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Suriye'de enerji iş birliğine yönelik temaslarını sürdüren, Bakan Bayraktar, Suriye'li mevkidaşı ile enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakata vardı. 3 alanda imzalanan zaptın ardından Bayraktar, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ile Suriye’nin alt yapı gelişmeleri ele alındı.