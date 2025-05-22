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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Şam'da kritik temaslar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar&#039;dan Şam&#039;da kritik temaslar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye gitti. Başkent Şam'da resmi temaslarda bulunacak olan Bayraktar, Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriyeli yetkililer tarafından karşılandı.

SURİYELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile görüşecek. Görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, daha sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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