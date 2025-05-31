Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte banka banka faizsiz kredi tutarları

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte banka banka faizsiz kredi tutarları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte banka banka faizsiz kredi tutarları
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bankalar yeni müşterilere özel faizsiz kredi veriyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için can suyu olan faizsiz kredide rakam 45 bin ile 75 bin TL arasında değişiyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankanın yolunu tutuyor. Yüksek faiz nedeniyle bir çok kişi kredi kullanmak istemezken, bankalar ise müşteri kazanmak için faizsiz kredi yarışını sürdürüyor. 

45 BİN İLE 75 BİN TL ARASINDA FAİZSİZ KREDİ 

Birçok vatandaşın başvurduğu faizsiz kredide şartlar bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi tutarı 45 bin TL ile 75 bin TL arasında değişiyor. 

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olanlar için büyük fırsat! İşte banka banka faizsiz kredi tutarları - 1. Resim

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte faizsiz kredide son durum: 

Denizbank: 45 bin TL ( 20 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans) 

İş Bankası: 55 bin TL ( 25 bin TL taksitli nakit avans, 30 bin TL 1 ay vadeli ek hesap)

Enpara: 60 bin TL (Tamamı faizsiz kredi)

Akbank: 60 bin TL (35 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans)

Garanti: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans)

QNB Finans: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Ambulans 73 dakikada geldi" iddiasına cevap! Sağlık Bakanlığı'ndan Oğuz Murat Aci açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Banka hesabını başkasına kullandıranlar dikkat! Bakanlık uyardı, hapis cezası alabilirsiniz - EkonomiBakanlık uyardı, hapis cezası alabilirsinizEmekliler için büyük gün geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı - EkonomiParalar hesaplara yatmaya başladıHaziranda dikkatler TÜFE ve TCMB'de! Borsa düşerken, mayısta en çok bu hisseler yükseldi - EkonomiBorsa düşerken, mayısta en çok bu hisseler yükseldi24 bin ürün, yüzde 60 yerli üretim! Gıdada 750 milyon dolarlık ‘takviye’ - EkonomiYüzde 60 yerli üretim! Gıdada 750 milyon dolarlık ‘takviye’Ekonomiye katkısı 45 milyar dolara ulaştı! BSH Türkiye, Çerkezköy’de 30 yılda 100 milyondan fazla ürün üretti - EkonomiEkonomiye katkısı 45 milyar dolara ulaştıPapara mağdurları çözüm bekliyor! POS cihazı alan esnaf zorda - EkonomiPapara mağdurları çözüm bekliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...