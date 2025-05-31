Emekliler için büyük gün geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2025 09:10 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 09:21 - Güncelleme:

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Bugün itibarıyla Bağ-Kur emeklileri 4 bin liralık ikramiyesine kavuşurken, yarın ise emekli sandığı kapsamında olanlar ikramiyelerini alacak. SSK emeklilerinin ödemeleri ise 2-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili beklenen haber dün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ödeme takvimini açıkladı. İlgili Haber Erdoğan'dan yeni destek paketi müjdesi: Hızla hayata geçireceğiz 31 MAYIS-4 HAZİRAN TARİHLERİNDE YATACAK Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak." dedi. Böylece bugün itibarıyla emekli ikramiyeleri hesaplara geçmeye başladı. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Emeklilerin ikramiye ödeme takvimi şöyle: Bağ-Kur emeklileri: 31 Mayıs Cumartesi (bugün) Emekli Sandığı emeklileri: 1 Haziran Pazar İlgili Haber Yumurta fiyatları düşüşe geçti! 30’lu kolinin fiyatı ne kadar? SSK EMEKLİLERİ Her ayın 17-18-19'unda aylık alanlar: 2 Haziran Pazartesi Her ayın 20-21-22'sinde aylık alanlar: 3 Haziran Salı Her ayın 23-24-25-26'sında aylık alanlar: 4 Haziran Çarşamba

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin