Emekliler için büyük gün geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Bugün itibarıyla Bağ-Kur emeklileri 4 bin liralık ikramiyesine kavuşurken, yarın ise emekli sandığı kapsamında olanlar ikramiyelerini alacak. SSK emeklilerinin ödemeleri ise 2-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili beklenen haber dün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ödeme takvimini açıkladı.
31 MAYIS-4 HAZİRAN TARİHLERİNDE YATACAK
Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak." dedi. Böylece bugün itibarıyla emekli ikramiyeleri hesaplara geçmeye başladı.
Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.
Emeklilerin ikramiye ödeme takvimi şöyle:
- Bağ-Kur emeklileri: 31 Mayıs Cumartesi (bugün)
- Emekli Sandığı emeklileri: 1 Haziran Pazar
SSK EMEKLİLERİ
Her ayın 17-18-19'unda aylık alanlar: 2 Haziran Pazartesi
Her ayın 20-21-22'sinde aylık alanlar: 3 Haziran Salı
Her ayın 23-24-25-26'sında aylık alanlar: 4 Haziran Çarşamba