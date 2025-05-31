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Emekliler için büyük gün geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emekliler için büyük gün geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Bugün itibarıyla Bağ-Kur emeklileri 4 bin liralık ikramiyesine kavuşurken, yarın ise emekli sandığı kapsamında olanlar ikramiyelerini alacak. SSK emeklilerinin ödemeleri ise 2-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ilgili beklenen haber dün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ödeme takvimini açıkladı.

31 MAYIS-4 HAZİRAN TARİHLERİNDE YATACAK 

Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak." dedi. Böylece bugün itibarıyla emekli ikramiyeleri hesaplara geçmeye başladı.

Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

Emekliler için büyük gün geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı - 1. Resim

Emeklilerin ikramiye ödeme takvimi şöyle:

  • Bağ-Kur emeklileri: 31 Mayıs Cumartesi (bugün) 
  • Emekli Sandığı emeklileri: 1 Haziran Pazar 

SSK EMEKLİLERİ 

Her ayın 17-18-19'unda aylık alanlar: 2 Haziran Pazartesi

Her ayın 20-21-22'sinde aylık alanlar: 3 Haziran Salı

Her ayın 23-24-25-26'sında aylık alanlar: 4 Haziran Çarşamba 

Emekliler için büyük gün geldi! Paralar hesaplara yatmaya başladı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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