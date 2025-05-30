Erdoğan'dan yeni destek paketi müjdesi: Hızla hayata geçireceğiz

2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek paketi sinyali verdi. Reel sektörün nabzını tuttuklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Erdoğan, "Ekonomik konjektür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

İlgili Haber Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! İşte ödeme takvimi

"OLUMLU SONUÇLARINI GÖRMEYE BAŞLADIK"

Uygulanan ekonomi politikalarının meyvelerinin alınmaya başlandığını belirten Erdoğan, "Ekonomi cephesinde 2 yıl dirayetle uyguladığımız, makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Temel hedefimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledik. Hedefimiz net: Enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz. Petrol fiyatlarındaki düşüş, hem enflasyonu hem dış açığı aşağı çekiyor. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 153 milyar doları aşmış durumda. İstihdam cephesinde de güçlü bir performans var. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7.9'a geriledi. 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördük. Bununla birlikte emek yoğun sektörleri de yakından takip ediyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan, özellikle çalışan başına aylık 2500 TL KOSGEB desteği vermeye başladık. Kamu maliyesinde disiplinimizi koruyoruz. Hiçbir boşluk bırakmadan, gözbebeğimiz reel sektörümüzü ihmal etmeden çok boyutlu anlayışla süreci titizlikle yürütüyoruz. Ekonomi yönetimimizin yanı sıra biz de reel sektörümüzün nabzını tutuyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. KOBİ'lerimiz için desteklerimizi sürekli güçlendiriyoruz." dedi.

"YENİ DESTEK PAKETLERİNİ HIZLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Geçtiğimiz hafta KOBİ'lere yönelik açıklanan destek paketini hatırlatan Erdoğan, yeni desteklerin de sinyalini verdi. Erdoğan, "Ekonomi yönetimimizin yanı sıra biz de reel sektörümüzün nabzını tutuyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. KOBİ'lerimiz için desteklerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta imalatçı KOBİ'lerimizin yatırım ve işletme harcamaları için 30 milyar TL'lik yeni bir paket açıkladık. Ekonomik konjektür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

"TÜRKİYE EKONOMİSİ 19 ÇEKTEKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR"

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Geride bıraktığımız 2 yılda, mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşana kadar uygulamakta kararlıyız. Bugün açıklanana büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Türkiye ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti.

"ERDOĞAN KAYBETSİN DE TÜRKİYE BATSIN ANLAYIŞIYLA BİR YERE VARAMAZSINIZ"

Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükûmetiz. Böyle bir dönemde 3-5 ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan 'Gezi olayları' olmasaydı Türkiye çok farklı bir konumda olurdu. Gezi ile başlayan 15 Temmuz ihanetiyle iyice şiddetlenen, ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına mütakıp sergilenen sokak terörü ve boykot çağrıları da bu çağrıların devamı niteliğindeydi. Ana muhalefet partisi genel başkanının milli markaları hedef gösteren, Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden sorumsuz tavrı aslında nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kâfidir.

Hırsları akıllarını esir alanlara şunu hatırlatmak istiyorum; 'Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekirse Türkiye batsın' anlayışıyla hiçbir yere varamazsınız."