Altın ne zaman alınmalı? İslam Memiş'ten yatırımcıya fırsat uyarısı!

Altın almak için en uygun zaman milyonlarca yatırımcının gündeminde yer alıyor. Finans analisti İslam Memiş, piyasaları yorumladı ve bayram öncesi yatırımcılara altın alımı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın piyasaları bir süredir hem küresel gelişmeler hem de iç piyasadaki faiz kararlarının etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar “altın ne zaman alınmalı, gram altın ne kadar olacak?” gibi soruları merak ederken finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda yaşanan satış baskısı, yatırımcıların rotasını yeniden güvenli liman olan altına çevirmesine neden olacağını açıkladı. Borsa İstanbul’un haftayı 9.001 puanda kapattığını hatırlatan Memiş, satışların derinleştiğini ve yatırımcıların faiz getirisi olan araçlara yöneldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faiz politikasına dair açıklamalarıyla birlikte, Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faiz indirimine başlayabileceğini öngördüğünü belirten Memiş, bu gelişmenin altın fiyatlarına doğrudan etki edeceğini vurguladı.

ALTIN İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

Kısa vadede gram altında 9.350 - 9.550 puan seviyelerinin takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken İslam Memiş, 10.000 puan seviyesinin psikolojik bir eşik olduğunu ve bu noktanın aşılması durumunda yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi. Memiş, uzun vadede ise altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliğin süreceğini dile getirdi.

GRAM ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Memiş’in verdiği bilgiye göre, ons altın 3.289 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise iç piyasada 4.100 - 4.200 TL bandında dalgalanıyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki makasın açıldığına dikkat çeken Memiş, bu farkın kısa vadede kapanabileceğini ve yatırımcıların buna göre pozisyon almasının önemli olduğunu ifade etti.

GRAM ALTIN DÜŞER Mİ?

İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 4.100 TL seviyesinin altına düşmesinin mümkün olduğunu ve bu seviyelerin alım fırsatı oluşturabileceğini vurguladı. Yatırımcılara, panik satışlarından kaçınmaları ve yıl sonuna kadar sabırlı olmaları yönünde tavsiyede bulunan Memiş, “Altın fiyatları özellikle yılın ikinci yarısında yukarı yönlü ivme kazanabilir. Özellikle jeopolitik riskler ve faiz politikalarındaki değişim bu süreci hızlandırabilir” dedi.

BAYRAMDA ALTIN FİYATLARI NASIL OLACAK?

Bayram öncesi piyasada hareketliliğin arttığını belirten İslam Memiş, bu dönemde satışların ağırlık kazanması nedeniyle altın fiyatlarında geçici düşüşlerin yaşandığını ancak bu durumun alım fırsatına çevrilebileceğini vurguladı. Nakit ihtiyacı olanların ellerindeki altını bozdurmasıyla birlikte arzın arttığını, buna karşılık talebin dengede kalmasıyla fiyatlarda gerileme yaşandığını ifade etti.