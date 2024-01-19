Dev şirket 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeleri komik

19 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 09:44

Macy's'den yapılan açıklamada, tüketici ve pazarın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir strateji uygulamaya hazırlanıldığı aktarıldı. Bu kapsamda zor bir karar alındığı belirtilen açıklamada, daha modern bir şirket olma amacıyla iş gücünün yüzde 3,5 oranında azaltılacağı kaydedildi.

2 BİN 500 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlerde ise işten çıkarmalardan 2 bin 500 çalışanın etkileneceği ifade edildi. Haberlerde şirketin 5 mağazasını da kapatacağı ve tedarik zincirine daha fazla otomasyon eklemeyi düşündüğü bilgisi verildi.