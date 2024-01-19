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    Dev şirket 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeleri komik

    / Düzenleyen:

    ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's, daha modern bir şirket olma amacıyla personel sayısını azaltma kararı. Şirket bu kapsamda 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.

    Dev şirket 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeleri komik
    Ekonomi Haberleri

    Macy's'den yapılan açıklamada, tüketici ve pazarın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir strateji uygulamaya hazırlanıldığı aktarıldı. Bu kapsamda zor bir karar alındığı belirtilen açıklamada, daha modern bir şirket olma amacıyla iş gücünün yüzde 3,5 oranında azaltılacağı kaydedildi.

    Dev şirket 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeleri komik

    2 BİN 500 KİŞİ İŞSİZ KALACAK 

    Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlerde ise işten çıkarmalardan 2 bin 500 çalışanın etkileneceği ifade edildi. Haberlerde şirketin 5 mağazasını da kapatacağı ve tedarik zincirine daha fazla otomasyon eklemeyi düşündüğü bilgisi verildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Haberler > Ekonomi > Dev şirket 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor! Gerekçeleri komik
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