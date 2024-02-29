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    • Haberler > Ekonomi > Dev şirket resmen duyurdu! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

    Dev şirket resmen duyurdu! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Dev şirket resmen duyurdu! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
    Sony, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dünyaca ünlü oyun şirketleri peş peşe işten çıkarma kararları almaya başladı. Sony ve Riot Games'in ardından ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts da işten çıkarma yapacağını duyurdu. Şirket çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak.

    Electronic Arts Üst Yöneticisi Andrew Wilson, söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara gönderdiği e-postayı paylaştı. Wilson, e-postada, video oyun sektörünün hızlı bir değişim içinde olduğunu belirterek, bu değişime ayak uydurmak için yeniden yapılanmaya gideceklerini kaydetti. Andrew Wilson, "Bu değişim zamanında, bu kararların iş gücümüzün yaklaşık yüzde 5'ini etkilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    ŞİRKETE MALİYETİ 165 MİLYON DOLARI BULACAK 

    Mart 2023 sonunda yaklaşık 13 bin 400 çalışanı olan EA, yeniden yapılandırmanın çalışanların kıdem tazminatı dahil şirkete 125-165 milyon dolar arasında mal olmasını bekliyor.

    DEV ŞİRKETLERDEN PEŞ PEŞE İŞTEN ÇIKARMA KARARLARI

    Öte yandan, video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment de 27 Şubat'ta küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurmuştu.

    Microsoft ve Tencent'e ait Riot Games de binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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