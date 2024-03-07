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Devletten yeni destek! Tam 4 milyar TL, bugün hesaplarda olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Devletten yeni destek! Tam 4 milyar TL, bugün hesaplarda olacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki KOBİ'lere müjdeli bir haber verdi. Bakan Kacır, "KOBİ’lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz." dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesi için yeni bir destek açıkladı. KOBİ'lere müjdeli bir haber veren Bakan Kacır, 4 milyar TL'lik desteğin bugün hesaplarda olacağını söyledi. 

Bakan Kacır'ın açıklaması şöyle: 

"KOBİ’lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz. 15 Kasım 2023’ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL tutarında ödeme yaptık. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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