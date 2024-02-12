Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon tl ceza!

Özel yayın hizmeti sunan djital platformalar giderek yaygınlaşırken, tüketici mağduriyetleri de giderek arttı. Platformlar dönem dönem yeni abonelere özel kampanyalar yaparken, fırsattan istifade etmek isyeyen firmalara rekor ceza geldi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ

Reklam Kurulu vatandaşı mağdur eden firmalarla ilgili yakın takipte. Son dönemde şikâyetleri inceleyen Reklam Kurulu, iki firmaya toplam 1 milyon 100 bin 118 lira para cezası verirken, 4 firmanın da reklamlarını durdurdu.

Ceza verilen şirketlerden biri, internet sitesinde “Dilediğin zaman iptal et. Taahhüt yok, üyelikten istediğin zaman çık” ibaresine yer verdi. Buna güvenen tüketici ‘Taraftar Paketi’ satın aldı, bir süre sonra üyeliğini sonlandırmak istedi. Bunun üzerine şirketten “İptal hakkınız yok, kalan süre için bedel iadesi yapamayız” denildi.

Reklam Kurulu, internet sitesindeki taahhütlerin yerine getirilmediğini belirlediği inceleme sonucunda bu durumun aldatıcı ve yanıltıcı olduğunu değerlendirirken ‘mal ve hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini bozduğu kararına vardı ve firmaya 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamlarla haksız ticari uygulamaları durdurma cezası verdi.

ÖYLE DEMEK İSTEMEDİK

Aynı şekilde “İstediğin zaman iptal et” ibaresine yer veren, ancak tüketici aboneliğini iptal etmek isteyince kendisine “Mevcut abonelikte iptal hakkı bulunmuyor. Bahsettiğimiz iptal hakkı, yeni dönem için yapılacak otomatik yenileme içindir” denildi.

Bu uygulamayı da aldatıcı ve yanıltıcı bulan Reklam Kurulu söz konusu şirkete de 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları durdurma cezası uyguladı.