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Ekonomi

Doğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar

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Doğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar
Fotoğraf Başlığı Doğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar

Amasya'da özellikle nazardan korunmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği üzerlik otunda hasat başladı. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen ve şehre iner inmez satılan otun buketi bu yıl 150 liradan alıcı buluyor. İlginin yoğun olduğu üzerlik otuna talep bir hayli fazla, çuvallarla isteyenler bile var.

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Geleneksel tıpta kullanılan üzerlik otunu hasat etmek için şehrin yüksek kesimlerine sabahın erken saatlerinde çıkan işçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, yaklaşık bir ay süren hasatta yamaçlardaki kuru otlar arasında üzerlik otlarını tek tek bulup topluyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar
Başlık ResmiDoğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar

EVLERE ASILIYOR

Nazardan korunmak için evlere asılan üzerlik otuna ilginin yoğun olduğunu belirten Eftelioğlu, "Nazara iyi geldiği söylenen üzerlik otunu ağustos ayının ortalarından itibaren toplamaya başlıyorum. Toplaması meşakkatli. Dağ, bayır geziyorum. Bu sene yağışlar nedeniyle verimi çok güzel" dedi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar
Başlık ResmiDoğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar

"TALEP ÇOK, ÇUVALLARLA İSTEYEN VAR"

Geçen yıl buketini 100 TL'den sattığı üzerlik otunun bu dönem 150 TL'den alıcı bulduğuna değinen evli ve 2 çocuk babası Eftelioğlu, "Geçen yıl yaklaşık 100 buket satıyordum. Bu yıl daha fazla toplamaya çalışacağım. Talep çok. İki çuval dolusu isteyen de var" diye konuştu.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar
Başlık ResmiDoğada kendiliğinden yetişiyor, nazardan koruduğuna inanılıyor! Buketi 150 lira, çuval çuval alıyorlar

"AMASYA'DA BENDEN BAŞKA TOPLAYAN YOK"

Kuru otların arasındaki dikenlere rağmen toplamaktan vazgeçmediğini anlatan 52 yaşındaki Eftelioğlu, "Her gün çorap, pantolon değiştiriyorum. Dikenler sarıyor. Yıkaması da zor. Ama Amasya'da benden başka toplayan yok" şeklinde konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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