Doğal gaza şubatta zam var mı? BOTAŞ yeni tarifeyi açıkladı

BOTAŞ, şubat ayına ilişkin doğalgaz tarife ücretlerini açıkladı. Buna göre şubatta mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifede doğalgaz fiyatları sabit kaldı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

ABONE GRUBUNA GÖRE FİYATLAR

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

DOĞALGAZ FİYATLARI AYLIK HESAPLANIYOR

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.