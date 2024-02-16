Dolar rekor seviyeye yakın seyrediyor

Dolarda son dakika! Dünkü işlemlerde 31,00 TL ile zirve yapan dolar, yeni güne 30,80 TL seviyelerinden başladı. ABD’den gelen son verilerin beklenti altı kalmasıyla birlikte dolarda son günlerde artan tansiyonun biraz düştüğü görülüyor. Dolar endeksi 104,50’nin altına gerilerken, ABD tahvillerinde de haftalık zirveden bir miktar gevşeme gözlemleniyor. Analistler “Dolar/TL’de sınırlı ve kontrollü yukarı eğilim devam ederken, 31,00 seviyesi kısa vadeli direnç ve 30,50 seviyesi destek olarak takip edilmeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda ABD’den gelen verilerin etkisiyle birlikte volatilitesi yüksek bir hafta geride kalıyor. Salı günü açıklanan Ocak Ayı ABD TÜFE verisinin beklentileri aşması moralleri bozarken, dün gelen Ocak Ayı Perakende Satışlar verisi beklentilerin altında kaldı. Enflasyonist baskıların ne durumda olduğunu gösteren ve dolayısıyla faiz indirimlerini de doğrudan ilgilendiren bu verilerin etkisiyle dolar endeksi (DXY), 105,00 sınırına yaklaşarak son üç ayın zirvesini gördü. Ardından düşüşe geçen DXY, bugün 104,35 seviyelerinde bulunuyor.

16 ŞUBAT DOLAR FİYATLARI

Şubat başında 4,20’nin de altını gören ABD 2 Yıllık tahvil faizleri bu süreçte 4,67’ye kadar yükseldi. Tansiyonun bir miktar düşmesiyle birlikte gösterge tahvil bugün 4,59 seviyelerinden fiyatlanıyor.

16 Şubat dolar fiyatı bütün bu gelişmelerin gölgesinde haftanın son işlem gününe 30,80 seviyelerinden başlıyor. Perşembe günü dolar 31,00 seviyesini görerek tüm zamanların zirvesini test etmişti.

16 Şubat Euro fiyatı ise sabah saatlerinde 33,16’dan fiyatlanıyor.

REZERVLERDE VE KKM’DE DÜŞÜŞ

Son açıklanan verilere bakıldığında 9 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası’nın rezervlerinin gerilemeye devam ettiği görüldü. Önceki hafta (brüt) 135,40 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta 134,90 milyar dolar seviyesine geriledi. Öte yandan Kur Korumalı Mevduat hesaplarında ise sınırlı bir düşüş yaşandı ve toplam tutar 2,36 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu arada dün ABD’de açıklanan Haftalık İşsizlik Maaşı başvuruları ise beklenti altında kalarak 212 bin kişi oldu ve “istihdam piyasasında ciddi bozulma olmadığı” yönünde sinyaller verdi.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Dolar endeksinin 103,50 seviyesi üzerinde kaldıkça, küresel anlamda ABD para biriminin değerini koruyacağını aktaran analistler, “Her ne kadar ABD’de enflasyon gerilemeye devam etse de hâlâ yüzde 3,1 seviyesinde ve hedeflenen yüzde 2 noktasının üzerinde bulunuyor. Bu durum aslında ABD’de enflasyonun yapışkan olduğu yönünde izlenimler veriyor. Dünya ekonomisindeki talep, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve yüksek borçluluk oranları dikkate alınırsa; dolar, değerli kalmaya devam edecek gibi görünüyor. FED’e dair temmuz beklentileri bile sorgulanabilir” uyarısında bulunuyor.

YABANCI SERMAYE SEÇİMDEN SONRA…

İçeride de döviz kurlarının seyri için gözler seçimlere çevrilmiş durumda. Son açıklanan verilere göre 9 Şubat ile biten haftada yabancıların Türk tahvillerine yaptığı giriş 13,50 milyon dolar ile sınırlı pozitif gerçekleşti. Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, “Seçimlerin ardından ihracatçıların da bir miktar rahatlatılması bakımından kurun biraz serbest bırakılacağı ve buna bağlı olarak faizde de biraz yukarı hareketle, burada bir denge seviyesinin bulunabileceği görülebilir. Eğer dünyaya iyi bir mesaj verirsek, gelecek yabancı sermaye akımı ve turizm gelirleriyle birlikte, kur tarafında daha sakin bir yaz yaşayabiliriz” görüşünü dile getirdi.