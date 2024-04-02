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Haberler > Ekonomi > Dolar Tutanlar Dikkat! Dev ABD Bankasından Çarpıcı TL Yorumu

Dolar Tutanlar Dikkat! Dev ABD Bankasından Çarpıcı TL Yorumu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolar Tutanlar Dikkat! Dev ABD Bankasından Çarpıcı TL Yorumu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine yönelik ilk değerlendirmesini yayınladı

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri'nden çıkan sürpriz sonuçları konuşurken, ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine yönelik ilk değerlendirmesini yayınladı. Goldman Sachs analistleri, Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade etti. Analistler, seçimlerin geride kalmasının ardından artan sermaye akımlarıyla Türk Lirası'nın geçen aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,53 olarak kaydedilmişti. Goldman Sachs ise raporlarında Türkiye ekonomisi için kritik tarihi açıkladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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