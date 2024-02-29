Dolar yeni güne nasıl başladı? ‘Sürüklenen kur’ yöntemine devam… 

Dolarda son dakika!... 29 Şubat dolar fiyatı, ayın son işlem gününe dünkü kapanışın 4 kuruş üzerinden, 31,22 TL’den başladı. Yerel seçimlere artık bir ay kalırken; şirketler ve tasarruf sahipleri döviz kurları konusunda temkinli duruşunu koruyor. Analistler, “Yüksek enflasyon ortamında korunmak isteyenler TL’de durmak istemiyor. Ekonomi yönetimi ise müdahalelerle, sürüklenen kur yöntemi uyguluyor. Seçim sonrasında ancak rasyonel politikaların devamı ve beraberinde yabancı sermayenin de girişi halinde, kurlar tarafında TL lehine pozitif süreç yaşanabilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda şubat ayının son işlem günü başlarken, yerel seçimlere de artık bir aylık süre kaldı. Merkezi yönetim ya da ekonomi yönetimini değiştirmeyecek bir seçim olmasına rağmen, yerel seçim, piyasa fiyatlamaları tarafında milat olarak görülüyor. Ekonomide atılacak bazı adımların seçim sonrasına kalmış olabileceği dile getirilirken; geçen yılki genel seçimlerin ardından kurlarda yaşanan hareket hafızalarda canlılığını koruyor. Bu sebeple hem şirketler hem de tasarruf sahipleri temkinli davranıyor.

29 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Gözler bu seçimde de dolara çevrilmiş durumda. 2024 yılına 30,00 TL’nin altına başlayan dolar, ilk 2 aylık süreçte yüzde 5 civarında değer artışı yaşadı. Bir başka deyişle TL değer kaybediyor; buna bağlı olarak da piyasada fiyat artışları ve alım gücünün düşmesi yaşanıyor.29 Şubat dolar fiyatı serbest piyasada 31,22 TL seviyelerinden güne başlangıç yaptı. Fiyatlarda 31,20-31,30 arasında denge arayışı sürüyor. Euro fiyatı ise 29 Şubat’ta ilk işlemlerde 33,90 TL’den fiyatlanıyor.

VATANDAŞ NEDEN DOLAR ALIYOR?

Bu aralar sıklıkla ‘seçimden sonra dolar yükselir mi’ ya da ‘insanlar neden dolar alıyor’ sorularının gündeme geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, “Bu konuya aslında bir de şöyle bakmak gerekir. Türk insanı yüksek enflasyon ortamında kendisini korumak için, değer kaybeden TL’de durmak istemiyor. Bunun karşılığında da adres sadece dolar olmuyor. Altın ve hatta hiç bilmediği gümüş gibi enstrümanlara da kayıyor. Bu aralar her gece kurlarda yaklaşık 50 kuruşluk yükseliş oluyor ancak fiyatlar tekrar bir kenara çekiliyor. Ekonomi yönetimi ise şu anda müdahalelerle, sürüklenen kur yöntemi uyguluyor” görüşünü dile getirdi.

ÜLKEYE DÖVİZ GİRİŞİ HIZLANACAK MI?

Analistler döviz kurlarının istikrara kavuşmasının, yabancı yatırımcı girişiyle de doğrudan ilgili olduğunu belirterek, “Yabancıların bakış açısı ise sadece seçimlerden ibaret değil. Onlar makroekonomik dengelerde istikrar, gelecek beklentilerinde pozitif uyum, maliye ve para politikalarında rasyonel duruşun devamlılığına bakacaklar. Ondan sonra yabancı sermayenin de ülkeye gelişinde bir miktar artış yaşandığını ve kurların bundan etkilendiğini görebileceğiz. Seçim sonrası vergi artışları başta olmak üzere bir takım fiyat düzenlemeleri ve daha sıkı politikalar gelecek mi? Bu da önemli çünkü bütçede ciddi açık var bunun da onarılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖRÜNÜM

Şubat ayı kapanırken, küresel piyasalarda da dolar takip ediliyor. Dolar endeksi bugünkü işlemlerde 103,90 seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yaklaşık iki haftadır devam eden yatay görünümünü koruyor ve %4,27 seviyelerinde bulunuyor. Bu gerçekleşmeler, dolarda küresel görünümün hâlâ güçlü olduğunu ancak fiyatların, stresi daha da artıracak bir noktada bulunmadığını teyit etti. Dün açıklanan ABD GSYH rakamları her ne kadar geriden gelen bir veri olsa da, yüzde 3,3’lük büyüme beklentisi karşısında yüzde 3,2’lik gerçekleşme, FED’i de “rahatsız etmeyecek” bir veri olarak kayıtlara geçti.