Dolar yeniden sahneye çıktı! Gram altında aylar sonra bir ilk

Altında son dakika! 25 Haziran gram altın fiyatı 2465 TL ve ons altın fiyatı 2327 dolardan güne başlıyor. Aylar sonra kurlarda sınırlı da olsa yaşanan yükseliş gram altını desteklemeye başladı. Bu arada Bank Of America ons altın için 12-18 aylık süreçte 3000 dolar hedef fiyat öngördü. Analistler “Onsa yönelik beklentiler ve kurlardaki hareketlilik dikkate alınırsa, gramın da artık 2500 TL üzerine yerleştiği görülebilir” diye konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Aylardır ons altındaki hareketlere bağımlı olarak hareket eden gram altın, yaklaşık son 1,5 haftalık süreçte, dolar/TL’de yaşanan sınırlı yükselişten de etkilenmeye başladı. Geçen cuma günü açıklanan ve beklenti üzerinde gelen ABD PMI verileri karşısında ons altın baskı altında kalmaya devam ediyor ve desteklere yakın seyrediyor. Buna karşılık gram altın fiyatlarında destek bölgesi bir kademe daha yukarıda oluşmaya başladı. Kurdaki hareketle birlikte gramda da 2450-2430 TL bandı, yeni destek alanı olarak öne çıktı.

25 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 25 Haziran 2024 gram altın fiyatı 2465 TL’den yeni güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2470-2520 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Kuyumcularda çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 95 TL, yarım altın 8 bin 180 TL ve tam altın da 16 bin 305 TL’den satılıyor.

25 HAZİRAN ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2327 dolara yakın devam ediyor. Ons altında dünkü fiyatlara yakınlık dikkat çekerken; gram tarafında düne göre yüzde 1 civarında prim dikkat çekiyor. Söz konusu ayrışma, içeride dolar kurunun 32,90 TL’yi aşarak son 3 ayın en yüksek seviyelerini test etmesinden kaynaklanıyor.

FED ÜYELERİNDEN YENİ MESAJLAR

ABD ekonomisindeki son zayıflık belirtilerinin, en azından ekonominin aşırı ısınmadığını gösterdiğini söyleyen Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee; “Mayıs ayındaki gibi daha iyi enflasyon verileri gelirse ve ekonomik şartlar daha da yavaşlıyorsa, o zaman kısıtlayıcı kalmayı sorgulamamız gerekir" dedi.

San Francisco FED Başkanı Mary Daly de, enflasyon rakamlarının bu sene inişli çıkışlı olmasının güven vermediğini belirterek, “Son veriler cesaret verici ancak yeterli değil. Enflasyondaki düşüşlerin devamı ve işsizlikte daha fazla artış halinde faiz indirimi düşünülebilir” şeklinde konuştu.

ONS İÇİN 3000 DOLAR HEDEFİ

FED üyelerinin “temkinli” duruşu korusa da “faiz indirimi için olumlu sinyaller alınmaya başlandığını” ifade etmeleri, ons altın için uzun vade hedeflerini yeniden gündeme getirdi. Son olarak Bank of America, ons altının 12-18 aylık süreçte ons altının 3000 dolara çıkabileceğini; bunun da FED’in faiz indirimleri ve diğer merkez bankalarının altın alımıyla gerçekleşebileceğini aktarıyor.

Analistler; “Hem ons altına yönelik pozitif beklentiler hem de kurlardaki hareketlilik dikkate alınırsa, gram altın fiyatlarının da artık 2500 TL üzerine yerleştiği bir döneme doğru gidiyor olabiliriz” görüşünü dile getiriyor.