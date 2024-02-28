Dolara fiziki talep yüksek! İşte son fiyatlar…

Dolarda son dakika! 28 Şubat dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar, 31,30 TL’den yeni güne başladı. Sabah saatlerinde 31,20-31,35 aralığında dalgalanmalar devam ediyor. Fiyatlarda aşağı-yukarı oynaklık artmış durumda. Seçimler yaklaştıkça dolara fiziki talebin yükseldiğine dikkat çeken analistler, “Merkez Bankası hem para politikası araçları hem de rezervlerini kullanarak piyasada… Ancak rezervlerde son haftalarda 10 milyar doların üzerinde gerileme var, dikkatler bir yandan da buraya çevrildi. Seçimlerin ardından kurlarda yaşanabilecek hareketliliğe karşı korunma eğilimi hâkim” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemleri başlarken, kurlarda yaşanan hareketlilik dikkatle takip ediliyor. Dünkü işlemlerde serbest piyasada 31,15 TL seviyesinden kapanış gerçekleştiren, dolarda bugün 31,30 TL’den açılış gerçekleşti. Kurda sabah saatlerinde 31,20-31,35 aralığında denge arayışı devam ediyor. Euro tarafında da sabah saatlerinde 34,00 seviyesi test edildi. Ardından Euro’da da bu seviyeye yakın dalgalanmanın devamı takip ediliyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİZİKİ TALEP VAR

Döviz kurları tarafında her gün belli ölçülerde yükselişlerin devam ettiğini aktaran analistler, “Özellikle son günlerde sabahları Kapalıçarşı’da hararetli açılış gerçekleşiyor. Sonrasında ise fiyatların biraz daha stabil hale geldiği görülebiliyor. Çünkü şu anda Kapalıçarşı’da dövize fiziki talep var. Bir yandan ihracatçı da dikkatle izliyor. Seçimden sonra bazı endişeler var ama TCMB’nin sıkı para politikası devredeyken kurlarda ciddi bir yükseliş rasyonel değil” görüşünü tekrarlıyor.

MERKEZ BANKASI KARARLI

Merkez Bankasının TL’de reel değerlenmeyi hedeflediğini vurgulayan analistler, “Bu durumun şöyle okunması gerekiyor; TL’de bir miktar değer kaybı yaşanacak ancak bu değer kaybının enflasyondan daha az gerçekleştiği görülecek. Ve bu yolla enflasyonla da mücadeleye katkı sağlanacak. Piyasadaki döviz talebi şu anda rezervlerden karşılanıyor ve açıklanan resmî rakamlara göre 2024 başından itibaren rezervlerde 10 milyar doların üzerinde bir gerileme var ve bunun bir miktar daha artması bekleniyor” şeklinde konuşuyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLERDE SON DURUM

Öte yandan küresel piyasalarda da dolar fiyatlamaları takip ediliyor. Dolar endeksinde (DXY) 28 Şubat’ta 103,90 seviyesine yakın işlemler devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,29 seviyesinde bulunuyor. Rakamlardaki bu gerçekleşmeler, ABD dolarının küresel anlamda da güçlü duruşunu koruduğunu gösteriyor. Bugün ABD’de öncü büyüme rakamları açıklanacak. Beklentilerin altında gerçekleşecek büyüme rakamı, dolarda, küresel anlamda da “sınırlı bir zayıflama” sinyali üretebilir.