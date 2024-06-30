Dolara karşı ilan edilmişti! KKM'de vergi istisnası sona eriyor

Dolarizasyona karşı ilan edilen Kur Korumalı Mevduat'ta vergi istisnası 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor.

Kur korumalı mevduat sistemi ya da kısa adıyla KKM olarak bilinen sistemde sona gelindi. 21 Aralık 2021 tarihinde dolarizasyona karşı ilan edilen KKM'de vergi istisnası 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde KKM'de şirketlere vergi avantajı temmuz ayından itibaren uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz cinsinden kur korumalı mevduatta şirketlerin vergi avantajının temmuzda yenilenmeyeceğini açıklamıştı.

KKM ÇIĞ GİBİ ERİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 21 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlarda 35,8 milyar TL'lik düşüş yaşandı.

Böylelikle kur korumalı mevduatların büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar TL seviyesine geriledi. Vergi istisnasının da sona ermesiyle KKM'de çözülmenin daha da hızlanması bekleniyor.

DÖVİZDEN DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUATTA SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi.

Bu dönemde tüzel kişi stok bakiyesi 2,2 milyar dolar gerileyerek 21,4 milyar dolardan 19,2 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi de 28 milyar lira azalarak 65,1 milyar liradan 37,1 milyar liraya indi.