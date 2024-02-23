Dolarda yön yeniden yukarı döndü! Analistler seçim sonrasını işaret etti

Dolarda son dakika! Merkez Bankasının faiz kararının ardından 31,00 TL seviyesinin de altını gören dolar fiyatı, 23 Şubat işlemlerine serbest piyasada 31,08’e yükselerek başladı. Analistler, seçim sonrası yükseliş beklentisi sebebiyle dövizde geri çekilmelerin kalıcı olmadığını belirterek, “Yüksek faize rağmen kredi hacmi artıyor. TCMB’nin bundan sonraki süreçte miktarsal sıkılaşma adımlarında gaza basacağını görebiliriz” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutmasının ardından ilk işlem gününde gözler dolara çevrildi. Kararın ardından 31,00 TL seviyesinin altına çekilen serbest piyasada dolar fiyatı, 23 Şubat işlemlerinde 31,08’den başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da da dolar 31,25 TL seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. 23 Şubat Euro fiyatı ise 33,68 seviyelerinde bulunuyor. Analistler bundan sonraki süreçte kur fiyatlamaları bakımından, merkez bankası tarafından atılacak adımların dikkatle takip edileceğini belirtiyor.

SON AÇIKLANAN VERİLER NE DİYOR?

Haftalık para piyasası verileri; mevduat faizleri ve döviz rezervleri konusunda önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Bir süredir gerileme eğiliminde olan mevduat faizleri, 1-3 ay vadede yüzde 52 seviyesini gördü ve yükselişe işaret etti. Merkez Bankasının brüt rezervlerinde de 700 milyon dolar civarında bir gerileme kaydedildi. Rezervler 16 Şubat haftasında 134,2 milyar dolar oldu. Yüksek faize rağmen tüketici kredileri tarafında da artış ivmesi devam ediyor. 16 Şubat ile biten haftada da bankaların kredi hacmi 43,2 milyar TL arttı.

DAHA SIKI PARA POLİTİKASI MI?

Enflasyonist ortamın ve yüksek talebin devam ettiğine dikkat çeken Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, “Temel sıkıntı bu, harcama eğilimi devam ediyor ve bu ortamda mal ya da hizmet satanlar fiyat artırmakta geri duymuyorlar. Bu da fiyat artışı tarafında sarmal oluşturuyor. Kredi kartlarındaki limitler ve bunların kullanımı harcamaların önünü açıyor. Önümüzdeki dönemde parayı sıkılaştıracak başka tedbirler göreceğiz” dedi.

FAZLA LİKİDİTE ÇEKİLECEK

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da “Merkez Bankası’nın bir derece daha şahinleştiğini görüyoruz. Şu anda yüzde 45 politika faizi var ama mevduat faizleri bunu çok yansıtmıyor. Çünkü piyasada TL likiditesi fazlalığı da var. Bunun çekilmesi gerekiyor. Bu yapılmadıkça politika faizi ile mevduat faizi arasındaki bağ kurulamıyor. Merkez Bankası bu amaçla miktarsal sıkılaşma adımlarına yöneldi. Ama bunun da tonunu artırması gerekiyor” şeklinde konuştu.

SEÇİMDEN SONRA DOLAR BEKLENTİSİ

Ocaktan itibaren dolarda daha güçlü hareket görüldüğünü hatırlatan Eryılmaz, “Bunun ilk sebebi şu, TL dönüşümlü KKM hesapları uzatılmıyor. Oradan dövize bir geçiş var. İkincisi de asıl önemli olanı, seçimden sonra kur artacak beklentileri… İhracatçıların da burada beklentileri var. Ancak bir önceki seçimle şimdiki arasında, özellikle para politikası anlamında çok farklar var. Seçim sonrası sert bir döviz artışı şu zamana kadarki kazanımları ortadan kaldırır. Belki artış hızında bir miktar ivmelenme olabilir ama sert bir artış beklemiyorum” ifadelerini kullandı.