Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin ilk günü ‘Gıda, Tarım ve Sağlık’ temasına ayrıldı. Mavi Bölge’de bu konuyla ilgili 196 ülkenin delegeleri müzakereler yürütürken, Yeşil Bölge’de ise tarımda su tasarrufu sağlayan teknolojiler sergileniyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Agropi Io Yapay Zekâ Destekli Sulama Otomasyonu Sistemi’ni dünyaya tanıtıyor. Sistemi tanıtan DSİ Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Uzmanı Gülçin Yiğit, “Suyu ve gübreyi azaltıyoruz, daha fazla besin alıyoruz, daha fazla hasat topluyoruz. Böylece suyu da korumuş oluyoruz” dedi.

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Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan ve 196 ülkenin, iklim eylemi için aynı masada bir araya geldiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya COP31 Alanı’nda bugün başladı.

12 gün sürecek konferans kapsamında her güne bir tema belirlendi.

9 Kasım’da ‘Gıda, Tarım ve Sağlık’, 10 Kasım’da ‘Enerji ve Ulaştırma’, 11 Kasım’da ‘Sıfır Atık’, 12 Kasım’da ‘Dayanıklı Şehirler ve Yapılı Çevre’ 13 Kasım’da ‘Finans ve Ticaret’, 14 Kasım’da ‘Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler’, 15 Kasım’da ‘Antalya’da Bir Nefes’, 16 Kasım’da ‘Sanayi, Bilim ve Teknoloji’, 17 Kasım’da ‘Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı — Rio Sinerjisi’, 18 Kasım’da ‘İnsani ve Sosyal Kalkınma’, 19 Kasım’da ‘İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi’, 20 Kasım’da ise Mavi Bölge’de Nihai Müzakereler, Yeşil Bölgede ‘Finansman ve Teşvikler Günü’ etkinlikleri düzenlenecek.

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

GIDA, TARIM VE SAĞLIK

İlk günün teması olan ‘Gıda, Tarım ve Sağlık’ kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Agropi Io Yapay Zekâ Destekli Sulama Otomasyonu Sistemi tanıtıldı.

Sistem, teknolojiden yararlanarak tarımsal sulamada ihtiyaç duyulan su miktarının belirlenmesine imkan sağlıyor.

Toprak nem sensörleri, hava durumu verileri ve bitkilerin su ihtiyacını takip eden teknolojiler sayesinde sulama süreçleri otomatik olarak yönetilebiliyor. Böylece gereksiz su tüketiminin önüne geçilirken tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

YAPAY ZEKA TOPRAĞIN İHTİYACINA GÖRE SULAMA YAPIYOR

Sistem geleneksel sulama yöntemlerinden farklı olarak belirli saatlerde değil, toprağın ihtiyacına göre çalışıyor.

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

Seraya yerleştirilen sensörlerle sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr ve toprağın özellikleri takip ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda sulama ve gübreleme işlemleri otomatik olarak yönetiliyor. Toprağın nem oranı belirlenen seviyenin altına düştüğünde sulamayı başlatan sistem, yeterli nem seviyesine ulaşıldığında işlemi sonlandırıyor. Yağışlı havalarda veya rüzgârın belirlenen sınırı aşması durumunda sulama yapılmıyor.

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

“DAHA AZ SU, DAHA AZ GÜBRE, DAHA FAZLA HASAT”

Sistem hakkında bilgi veren DSİ Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Uzmanı Gülçin Yiğit, otomasyonun temel amacının su ve gübre tüketimini azaltmak olduğunu belirterek, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına bir sistem kurduk. Bu sistemdeki asıl amacımız yapay zeka destekli bir sulama sistemi. Bizim sistemimizin asıl amacı su tüketimini azaltmak, gübre tüketimini azaltmak, müşteriye, yani kendisine, kullanıcının kendisinin fayda sağlayabileceği her şekilde bunu öncelik alarak kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Gereğinden fazla sulama ve gübrelemenin hem ekonomik kayıplara hem de tarımsal üretimde verim kaybına neden olabildiğini ifade eden Yiğit, “Yani suyu ve gübreyi azaltıyoruz, daha fazla besin alıyoruz, daha fazla hasat topluyoruz. Bir bitki diyelim ki domates mi oldu? Domatesin diyor ki: ‘Benim bir sınırım var. Ben, şu nemi sabit tutmam gerekiyor.’ Bir alt değer, bir üst değer ve her zaman sistemi sabit tutacak bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Yani suyu ve gübreyi azaltıyoruz, daha fazla besin alıyoruz, daha fazla hasat topluyoruz. Böylece suyu da korumuş oluyoruz. Suyumuz az, tüketimimiz az ve hasadımız fazla” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YENİLENEBİLİR SU MİKTARI SON 10 YILDA YÜZDE 7 AZALDI”



Birleşmiş Milletler’in hazırladığı raporlar, küresel ısınmanın dünyanın gıda üretimini, tarımın coğrafi dağılımını, temiz su kaynaklarını ve insanların beslenme olanaklarını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Çünkü artan sıcaklıklar, kuraklık, aşırı yağışlar ve değişen mevsimler, tarımsal verimliliği ve üretimin istikrarını tehdit ediyor. İklim değişikliği yalnızca üretilen gıda miktarını değil, gıdanın fiyatını, erişilebilirliğini ve besin değerini de etkiliyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2025 yılında yayımladığı rapora göre, artan talep ve su kıtlığı nedeniyle tatlı su kaynakları üzerindeki baskı giderek büyüyor. Dünyada kişi başına düşen yenilenebilir su miktarı son 10 yılda yüzde 7 azalarak 5 bin 719 metreküpten 5 bin 326 metreküpe geriledi. Küresel ölçekte tatlı su çekimlerinin yaklaşık yüzde 72'si tarımda, yüzde 15'i sanayide, yüzde 13'ü ise evsel ve hizmet kullanımında gerçekleşiyor. Dünyada 66 ülke, toplam tatlı su çekimlerinin yüzde 75'inden fazlasını tarımda kullanırken bazı ülkelerde bu oran yüzde 95'e ulaşıyor.

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

DSİ projesi COP31’de! İlk günün teması gıda, tarım ve sağlık oldu

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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