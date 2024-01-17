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    Dünyaca ünlü otomotiv devi, Husilerin saldırıları nedeniyle üretimi durdurdu

    Kaynak: AA / Düzenleyen:

    Japon otomotiv devi Suzuki Motor, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonrası oluşan tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu.

    Dünyaca ünlü otomotiv devi, Husilerin saldırıları nedeniyle üretimi durdurdu
    Ekonomi Haberleri  / AA

    Yemen'deki Husilerin ticari gemilere saldırıları, küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Akdeniz-Kızıldeniz hattında nakliyatları tehlikeye atıyor. Suzuki Motor açıklamasına göre Japon üretici, ticari gemilere saldırılar kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'ın kuzeyinde Estergon'daki üretimini durdurdu.

    BİR HAFTA SÜRECEK 

    Vitara ve S-Cross modellerinin üretildiği tesisteki geçici süreli durdurmanın bir hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı. Motor dahil otomobil parça tedariklerinde devam eden sorunların, diğer Japon firmaların bölgesel üretimlerini riske atabileceği belirtiliyor.

    Dünyaca ünlü otomotiv devi, Husilerin saldırıları nedeniyle üretimi durdurdu

    KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM 

    İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

    Dünyaca ünlü otomotiv devi, Husilerin saldırıları nedeniyle üretimi durdurdu

    GEMİCİLİK ŞİRKETLERİ SEFERLERİNİ DURDURDU 

    Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

    ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

    Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: AA
    Haberler > Ekonomi > Dünyaca ünlü otomotiv devi, Husilerin saldırıları nedeniyle üretimi durdurdu
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