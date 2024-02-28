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    • Haberler > Ekonomi > En büyük kripto para borsalarından Coinbase çöktü! Bitcoin çakıldı

    En büyük kripto para borsalarından Coinbase çöktü! Bitcoin çakıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    En büyük kripto para borsalarından Coinbase çöktü! Bitcoin çakıldı

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase akşam saatlerinde çöktü! 64 bin doları geçen Bitcoin, bu haberle %9’luk ani düşüş yaşadı. Coinbase kullanıcılarının hesaplarında sıfır bakiye gördüğü ve alım satımlarda sıkıntı yaşadığı bildiriliyor.

    En büyük kripto para borsalarından Coinbase ve Gemini çöktü.

    64 bin doları geçerek rekor kıran Bitcoin fiyatları, bu çöküşle beraber adeta çakıldı. 

    Kullanıcılar çöküşün ardından hesaplarının sıfırlandığını gördü, bazıları da alım-satım işlemlerini yapamadı. 

    Lüksemburg merkezli Coinbase'in çöküşük, kripto parada yüzde 9’luk ani düşüşe neden oldu.

    COİNBASE'DEN AÇIKLAMA

    Coinbase yetkilileri ise sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı. Açıklamada “Bazı kullanıcıların Coinbase hesaplarında sıfır bakiye görebileceğinin ve alım veya satım sırasında hatalar yaşayabileceğinin farkındayız. Ekibimiz bu sorunu araştırıyor ve kısa süre içinde bir güncelleme sunacak. Varlıklarınız güvende.” dedildi.

    2015'te kurulan en büyük kripto para borsalarından Gemini ise bakıma girmek zorunda kaldı.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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