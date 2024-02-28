En büyük kripto para borsalarından Coinbase çöktü! Bitcoin çakıldı

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Şubat 2024 21:52 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 22:19 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase akşam saatlerinde çöktü! 64 bin doları geçen Bitcoin, bu haberle %9’luk ani düşüş yaşadı. Coinbase kullanıcılarının hesaplarında sıfır bakiye gördüğü ve alım satımlarda sıkıntı yaşadığı bildiriliyor.