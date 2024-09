Dünyanın en zengin kadını değişti! İşte sıralama...

Ekonomi dergisi Forbes'in verilerine göre, dünyanın en zengin kadını değişti. Zincir market Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan Alice Walton dünyanın en zengin kadını oldu. İşte dünyanın en zengin kadınları listesi...

Forbes'in 'Milyarderler Listesi'ndeki, "Dünyanın en zengin kadınları" listesi bir kez daha değişti. Forbes'in nisanda yayınladığı listenin zirvesi 5 ay geçmeden el değiştirdi.

2,5 YIL SONRA YENİDEN ZİRVEDE

Market zinciri Walmart hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, perakende devinin kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan Alice Walton, tahmini 89,1 milyar dolarlık servetiyle Mayıs 2022'den bu yana ilk kez dünyanın en zengin kadını oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARININ SIRALAMASI

1. Alice Walton

Alice Walton, Amerikalı bir iş kadını ve Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızıdır. Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Alice Walton, aile şirketinin hisseleri sayesinde büyük bir servete sahiptir. Sanata olan tutkusu ile tanınan Walton, 2011 yılında Arkansas'ta Crystal Bridges Museum of American Art'ı kurarak Amerikan sanatına büyük katkılarda bulunmuştur. Müzecilik ve sanat koleksiyonculuğu alanındaki çalışmalarıyla da bilinir.

2. Francoise Bettencourt Meyers

Françoise Bettencourt Meyers, Fransız iş insanı ve dünyanın en zengin kadınlarından biridir. L'Oréal'in kurucusu Eugène Schueller'in torunu olup, annesi Liliane Bettencourt'un ölümünden sonra 2017 yılında şirketin büyük hissedarı olmuştur. Bettencourt Meyers, aynı zamanda bir yazar ve klasik Yunan mitolojisi üzerine çalışmalarıyla tanınır. L'Oréal'in yönetim kurulunda yer alarak ailenin iş dünyasındaki etkisini sürdürmektedir. Forbes'a göre dünyanın en zengin kadınlar arasında da ikinci sırada yer almaktadır.

3. Julia Koch

Julia Koch, Amerikalı bir iş kadını ve hayırseverdir. 1962 doğumlu Julia, eşi David Koch'un 2019'da vefatının ardından büyük bir servetin varisi olmuştur. Koch Industries'in hisselerini devralarak dünyanın en zengin kadınlarından biri haline gelmiştir. Hayırseverlik faaliyetleriyle de tanınan Julia Koch, özellikle sağlık ve eğitim alanında önemli bağışlar yapmaktadır. New York'taki sosyal çevresi ve ABD'deki güçlü iş bağlantılarıyla da dikkat çekmektedir.

4. Jacqueline Mars

Jacqueline Mars, ABD'li bir iş kadını ve dünyanın en büyük şekerleme üreticilerinden biri olan Mars, Inc.'in varisidir. 1939 doğumlu olan Mars, aynı zamanda şirketin kurucuları Frank C. Mars ve Forrest Mars Sr.'ın torunudur. Mars, Inc., Snickers, M&M's ve Milky Way gibi popüler ürünleriyle bilinir. Jacqueline Mars, aile şirketinde uzun yıllar yönetici olarak görev yapmış ve Forbes listelerinde dünyanın en zengin insanları arasında yer almıştır. Mars ailesi, sadece şekerleme değil, aynı zamanda evcil hayvan ürünleri ve gıda sektöründe de büyük bir etkiye sahiptir.

5. MacKenzie Scott

MacKenzie Scott, Amerikalı bir yazar, hayırsever ve eski Amazon CEO'su Jeff Bezos'un eski eşidir. 1993'te evlendikleri Jeff Bezos'tan 2019'da boşandıktan sonra, Amazon hisselerinden aldığı büyük bir servetle dünyanın en zengin kadınları arasına girdi. Scott, servetini hayır işlerine adamasıyla tanınır ve özellikle eğitim, sağlık, ırksal eşitlik ve ekonomik adalet alanlarındaki organizasyonlara milyarlarca dolar bağış yapmıştır. Aynı zamanda Pulitzer ödüllü bir yazar olan MacKenzie Scott, dünya çapında yaptığı cömert bağışlarıyla dikkat çekmektedir.

6. Savitri Jindal

Savitri Jindal, Hindistan’ın en zengin kadınlarından biri ve Jindal Group'un başkanıdır. 1950 doğumlu olan Jindal, ülkenin en büyük çelik, enerji, madencilik ve altyapı şirketlerinden biri olan Jindal Group'u kocası Om Prakash Jindal'ın ölümünden sonra devraldı. Şirketin çeşitli bölümleri oğulları tarafından yönetilmektedir. Savitri Jindal aynı zamanda bir politikacı olup Haryana Eyalet Meclisi’nde görev yapmıştır. Hem iş dünyasındaki başarıları hem de sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınmaktadır.

7. Rafaela Aponte-Diamant

Rafaela Aponte-Diamant, İsviçre merkezli deniz taşımacılığı devi Mediterranean Shipping Company'nin (MSC) kurucularından biridir. Kocası Gianluigi Aponte ile birlikte 1970 yılında MSC'yi kurarak, şirketi dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinden biri haline getirmiştir. Rafaela Aponte, deniz taşımacılığı ve lojistik alanında büyük bir etkiye sahiptir ve MSC'nin büyümesinde önemli rol oynamıştır. Aynı zamanda dünyanın en zengin kadınları arasında yer almaktadır.

8. Miriam Adelson

Miriam Adelson, İsrailli-Amerikalı bir doktor, hayırsever ve iş insanıdır. 1945 doğumlu olan Adelson, özellikle bağımlılık tedavisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Eşi Sheldon Adelson, Las Vegas Sands Corporation'ın CEO'su ve Amerikalı bir milyarderdir. Miriam Adelson, Sheldon Adelson'ın vefatının ardından büyük bir servetin sahibi olmuş ve dünya genelinde önemli hayır işlerine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda ABD'deki muhafazakâr politik hareketlere yaptığı mali desteklerle de bilinir.

9. Gina Rinehart

Gina Rinehart, Avustralyalı bir madencilik ve tarım milyarderidir. Avustralya'nın en büyük özel şirketi olan Hancock Prospecting'in başkanı ve icra kurulu başkanıdır. Babası Lang Hancock'un kurduğu şirketi devraldıktan sonra demir cevheri madenciliğine odaklanarak büyük bir servet kazandı. Rinehart, Avustralya'nın en zengin insanlarından biri olup, iş dünyasındaki etkisi ve servetiyle tanınmaktadır.

10. Abigail Johnson

Abigail Johnson, Amerikalı iş kadını ve finans dünyasının en etkili isimlerinden biridir. 1961 doğumlu olan Johnson, yatırım yönetimi firması Fidelity Investments'ın CEO'su ve başkanıdır. 2014 yılında CEO olduktan sonra, aile şirketi olan Fidelity'de liderliği devraldı ve şirketi teknoloji ve dijital varlıklar gibi alanlarda genişletti. Forbes tarafından sık sık dünyanın en güçlü kadınları arasında gösterilen Johnson, aynı zamanda milyarder bir iş kadınıdır.