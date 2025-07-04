Kredi faizlerinde indirim heyecanı! İşte konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük oranlar

Tüketici kredilerinin toplam hacmi geçen hafta 32,1 milyar TL artarak 2 trilyon 369 milyar lirayı aştı. Yüksek faiz ortamına rağmen kredi hacminde artış dikkat çekti. Bu ay TCMB’den faiz indirimi beklentisi artarken; konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranlarında da hareketlilik öngörülüyor. Kredilerde en düşük oranlar hangi bankalarda? Faizlerde düşüş başladı mı? Güncel geri ödeme tabloları nasıl? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Faizlerde düşüş beklentisi artmasına rağmen kredi hacminde de dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. BDDK tarafından açıklanan verilere göre;

Geçen hafta tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 369 milyar 116 milyon TL olarak gerçekleşti.

Önceki hafta söz konusu tutar 2 trilyon 337 milyar 12 milyon TL olarak kaydedilmişti.

Bir haftalık süreçte tüketici kredilerinde artış 32 milyar 104 milyon TL’yi buldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ 'İHTİYAÇ'TA

27 Haziran ile sona eren haftada;

Konut kredisi hacmi 3,2 milyar TL artışla 583,1 milyar TL’ye,

Taşıt kredisi hacmi 335 milyon TL artışla 59,4 milyar TL’ye,

İhtiyaç kredileri de 28,5 milyar liralık artışla 1 trilyon 726,5 milyar liraya yükseldi.

DİKKATLER 24 TEMMUZ'DA

Dün açıklanan haziran ayı enflasyonu aylık bazda %1,37 gelmişti. Tahminler %1,5 yükselişe işaret ediyordu. Beklentilerden daha düşük gelen enflasyon rakamlarının ardından 24 Temmuz’daki TCMB faiz toplantısında da 250-300 baz puan civarında indirimi beklentisi öne çıktı. Dikkatler bir yandan da kredi faizlerine çevrildi.

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EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

4 Temmuz 2025 itibarıyla “12 aylık” vadede ihtiyaç kredileri için sunulan en düşük oranlar şöyle:

TEB: %3,65

%3,65 Alternatif Bank: %3,69

%3,69 ING: %3,79

%3,79 QNB: %3,84

%3,84 Garanti BBVA: %3,89

ÖRNEK HESAPLAMA:

Kredi tutarı: 100 bin TL

100 bin TL Kredi vadesi: 12 ay

12 ay Kredi oranı: %3,65

%3,65 Kredi taksiti: 11 bin 121 TL

11 bin 121 TL Toplam geri ödeme: 134 bin 25 TL

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

4 Temmuz 2025 itibarıyla “120 aylık” vadede konut kredileri için sunulan en düşük oranlar şöyle:

Akbank: %2,89

%2,89 Yapı Kredi: %3,05

%3,05 Kuveyt Türk: %3,08 (Kâr Payı Oranı)

%3,08 (Kâr Payı Oranı) İş Bankası: %3,10

%3,10 Vakıf katılım: %3,10 (Kâr Payı Oranı)

ÖRNEK HESAPLAMA:

Kredi tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi vadesi: 120 ay

120 ay Kredi oranı: %2,89

%2,89 Kredi taksiti: 29 bin 879 TL

29 bin 879 TL Toplam geri ödeme: 3 milyon 613 bin 184 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

4 Temmuz 2025 itibarıyla “24 aylık” vadede taşıt kredileri için sunulan en düşük oranlar şöyle:

Kuveyt Türk: %3,45 (Kâr Payı Oranı)

%3,45 (Kâr Payı Oranı) Akbank: %3,60

%3,60 Vakıf Katılım: %3,70 (Kâr Payı Oranı)

%3,70 (Kâr Payı Oranı) Garanti BBVA: %3,79

%3,79 TEB: %3,79

ÖRNEK HESAPLAMA:

Finansman tutarı: 250 bin TL

250 bin TL Finansman vadesi: 24 ay

24 ay Finansman oranı: %3,45 (Kâr Payı Oranı)

%3,45 (Kâr Payı Oranı) Finansman taksiti: 17 bin 221 TL

17 bin 221 TL Toplam geri ödeme: 414 bin 740 TL

İNDİRİM BAŞLADI MI?

Bankacılık kaynakları “faiz indirimi beklentisine” mevduat oranlarının tepki vermeye başladığını ancak henüz kredi faizlerinde indirimlerin başlamadığını belirterek, “Politika faizinde yaşanabilecek düşüşlerin ardından kredi faizlerinde de indirimler olabilir. Tüketicilerin bu dönemde daha kısa vadeli ve düşük tutarlı kredi kullanması faydalarına olabilir” diye konuşuyor.