Kadın ve gençlere 125 milyar lira destek! Son 4 yılda yüzde 237 arttı

Hükûmet, esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kredi desteklerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kamu bankalarından Halkbank son 4 yılda esnaf kredi bakiyesini yüzde 237 artışla 80 milyar liradan 269 milyar liraya çıkardı.

ESMA ALTIN ANKARA - TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonuna bilgi veren banka yetkilileri, kredi riski bakiyesi bulunan esnaf sayısı yılın ilk çeyreğinde 800 bine ulaştığını ancak takipteki kredilerinin toplam kredi bakiyesine oranın binde 5’e düşürülmesiyle esnaf kredilerindeki tahsilat performansının pozitif yönlü olduğunu söyledi.

KOBİ’LERE 744 MİLYAR LİRA KREDİ

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için verilen KOBİ kredilerinde de ciddi artış yakalandığını kaydeden yetkililer, 2021 yılında 221 milyar TL tutarındaki KOBİ kredilerinin ilk çeyrekte yüzde 237 artışla 744 milyar liraya yükseldiğini belirterek, KOBİ kredilerindeki pazar payının yüzde 15’e ulaştığını aktardı. Ayrıca KOBİ kredilerinin ticari krediler içindeki payının ise yüzde 55’e yükseldiği bilgisi verildi.

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Öte yandan, devlet kadın ve genç girişimcilerin ekonomiye kazandırılması noktasında önemli kredi destekleri sunmaya devam ediyor. Buna göre, kadın girişimcileri desteklemek üzere oluşturulan Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle 2021 yılından bugüne kadar 250 bin kadın girişimciye 93 milyar lirayı aşkın finansman sağlandı. Yine 2022’den bu yana 200 binden fazla genç girişimciye 32 milyar lira destek verildi.