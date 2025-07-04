Küçük işletmelerin yükünü hafifleten güç!

DFSK'nın Şahsuvaroğlu güvencesiyle sunulan Porter I modeli, yüksek taşıma kapasitesi, modern teknolojileri ve avantajlı satış kampanyasıyla dikkat çekiyor. Özellikle ticari kullanımlar için tasarlanan bu çok amaçlı kamyonet, hem güvenliği hem de konforu bir arada sunuyor.

DFSK Porter, Temmuz ayına özel avantajlı satış kampanyasıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle balıkçılar, çiçekçiler, tüp ve su bayileri, hırdavatçılar ve orman ürünleri bayileri gibi yoğun ticari faaliyet gösteren esnaf için vazgeçilmez bir yardımcı olan Porter, cazip ödeme seçenekleriyle DFSK bayilerinde alıcılarını bekliyor.

AYLIK SADECE 47.500 TL TAKSİTLE PORTER SİZİN OLSUN!

Temmuz ayında DFSK Porter sahibi olmak isteyenlere özel olarak sunulan cazip kredi seçeneği ile işlerinizi büyütmek artık çok daha kolay!

500.000 TL için 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla aylık ödeme yalnızca 47.500 TL.

Bu esnek ödeme koşulları, ticari işletmelerin araç yatırımını kolaylaştırarak işlerini büyütmelerine destek olmaktadır. Porter ile iş yükünüzü hafifletin, kazancınızı artırın!

ÜSTÜN GÜVENLİK VE MODERN DONANIM ÖZELLİKLERİ

DFSK Porter I, sürücü ve yolcu güvenliğini ön planda tutan özelliklerle donatılmıştır. Araçta sürücü ve yolcu hava yastığı bulunur. ABS + EBD (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) güvenli frenleme sağlarken, TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi) lastik basıncını sürekli kontrol ederek güvenli sürüşe katkı sağlar. Geri görüş kamerası ve merkezi kilit sistemi gibi donanımlar da günlük kullanımda pratiklik ve ek güvenlik sunar.

İç mekânda 9 inç kapasitif dokunmatik multimedya ekranı yer alır. Bluetooth, FM/AM/DAB radyo özellikleri ve 2 adet hoparlör ile donatılan bu ekran, yolculukları daha keyifli hale getirir. Klima, elektrikli ön camlar, bardak tutucu ve iç tavan aydınlatması gibi detaylar da konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

GÜÇLÜ VE ÇEVRE DOSTU MOTOR PERFORMANSI

DFSK Porter I, DK15-06 motor kodlu, 1493 cc hacme sahip ve Euro 6 emisyon standartlarına uygun bir motorla donatılmıştır. Bu motor, 99 HP maksimum güç ve 136 Nm maksimum tork üretir. 55 litrelik yakıt deposu ve ortalama 8,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile hem ekonomik hem de verimli bir kullanım sunar. Araç, arkadan itişli 4x2 çekiş sistemine ve 5 ileri manuel şanzımana sahiptir.

YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ VE KOMPAKT BOYUTLAR

Porter I, 1080 kg yükleme kapasitesi ile ticari faaliyetler için ideal bir çözümdür. Aracın toplam brüt ağırlığı 2295 kg, boş ağırlığı ise 1215 kg'dır.

Boyutları ise şu şekildedir:

Uzunluk: 4730 mm

4730 mm Genişlik: 1655 mm

1655 mm Yükseklik: 1890 mm

1890 mm Yükleme alanı: 2900 mm (uzunluk) x 1540 mm (genişlik) x 370 mm (yükseklik)

Bu kompakt boyutlar, şehir içi kullanımda yüksek manevra kabiliyeti sağlarken, geniş yükleme alanı sayesinde farklı ihtiyaçlara da cevap verir.

EU SERTİFİKASI VE GÜVENİLİRLİK

DFSK Porter I, uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren gerekli EU sertifikasyonlarına sahiptir. Bu belgeler, aracın Avrupa Birliği regülasyonlarına uygun olarak üretildiğini ve pazarda güvenle kullanılabileceğini teyit etmektedir.

Ayrıca DFSK Porter I, 4 yıl veya 100.000 km garanti avantajıyla uzun vadeli bir güvence sunmaktadır.

Daha fazla bilgi ve test sürüşü için en yakın Şahsuvaroğlu yetkili satıcısını ziyaret edebilir veya www.dfsk-tr.com adresini inceleyebilirsiniz.