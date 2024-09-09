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RTÜK duyurdu: Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı

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RTÜK duyurdu: Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı
Gündem Haberleri

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayetine ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Şahin açıklamasında haber süreçlerinde Narin'in maneviyat ve mahremiyetinin göz önüne alınarak hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayete ilişkin getirilen yayın yasağı bugün kaldırıldı.  

Haberi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun  maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum.

Düzenleyen:  - Gündem
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