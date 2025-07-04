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Tek tek yakalandılar! Dilencilerden 'yok artık' dedirten savunma: Yasak olduğunu bilmiyordum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ, Dilenci, Zabıta, Polis, Operasyon, Cami, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da zabıta ekipleri ile polis iş birliğinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Dilenirken yakalanan bir kadın, "Namaz kılacağım" derken; diğer bir dilenci ise "Yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek, ekiplerden kurtulmaya çalıştı. Savunmaları fayda etmeyen dilenciler hakkında idari işlem uygulandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Dilencilerden 'yok artık' dedirten savunma!

"NAMAZ KILACAĞIM"

Yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Dilenirken yakalanan bir kadın, zabıta ekiplerini fark edince, "Namaz kılacağım" dedi. Diğer bir dilenci ise "Yasak olduğunu bilmiyordum" sözleriyle kendini savundu.

Dilencilerden 'yok artık' dedirten savunma!

İDARİ İŞLEM

Duygu istismarı yaparak para toplayan dilenciler hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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