Tek tek yakalandılar! Dilencilerden 'yok artık' dedirten savunma: Yasak olduğunu bilmiyordum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 15:48 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 16:37 - Güncelleme:

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Elazığ'da zabıta ekipleri ile polis iş birliğinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Dilenirken yakalanan bir kadın, "Namaz kılacağım" derken; diğer bir dilenci ise "Yasak olduğunu bilmiyordum" diyerek, ekiplerden kurtulmaya çalıştı. Savunmaları fayda etmeyen dilenciler hakkında idari işlem uygulandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. "NAMAZ KILACAĞIM" Yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Dilenirken yakalanan bir kadın, zabıta ekiplerini fark edince, "Namaz kılacağım" dedi. Diğer bir dilenci ise "Yasak olduğunu bilmiyordum" sözleriyle kendini savundu. İDARİ İŞLEM Duygu istismarı yaparak para toplayan dilenciler hakkında idari işlem yapıldı. İlgili Haber Dilencilerin kavgası, foyalarını ortaya çıkardı! Bebek arasından bakın ne çıktı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş