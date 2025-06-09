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Elazığ'da acı olay: Ailesiyle gittiği piknik sonu oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elazığ&#039;da acı olay: Ailesiyle gittiği piknik sonu oldu!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi Güzelyalı Köyü yakınlarında ailesiyle piknik yapan M.F.A. (12) serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne girdi.

M.F.A'nın gözden kaybolduğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.F.A. kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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