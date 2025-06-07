Denizde can pazarı! Bir çocuk boğuldu, kurtarmak isteyen son anda kurtarıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde can pazarı yaşandı. Denizde akıntıya kapılan Suriye uyruklu bir genç boğuldu, onu kurtarmak isteyen bir kişi ise son anda kurtarıldı.
Bursa'da iskelede can pazarı... Gemlik'te denizde akıntıya kapılan Suriye uyruklu bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.
İSKELEDEN ATLADILAR AKINTIYA KAPILDILAR
Suriye uyruklu iki genç, Bursa’da Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki Cavit Çağlar iskelesinden denize atladı.
Akıntıya kapılan gençler denizde can pazarı yaşadı.
BİRİ BOĞULDU DİĞERİ SON ANDA KURTARILDI
Gençlerden biri kurtarılırken, birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Konu ile alakalı Sahil Güvenlik Komutanlığı tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak