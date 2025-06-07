Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Denizde can pazarı! Bir çocuk boğuldu, kurtarmak isteyen son anda kurtarıldı

Denizde can pazarı! Bir çocuk boğuldu, kurtarmak isteyen son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizde can pazarı! Bir çocuk boğuldu, kurtarmak isteyen son anda kurtarıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde can pazarı yaşandı. Denizde akıntıya kapılan Suriye uyruklu bir genç boğuldu, onu kurtarmak isteyen bir kişi ise son anda kurtarıldı.

Bursa'da iskelede can pazarı... Gemlik'te denizde akıntıya kapılan Suriye uyruklu bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

İSKELEDEN ATLADILAR AKINTIYA KAPILDILAR

Suriye uyruklu iki genç, Bursa’da Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki Cavit Çağlar iskelesinden denize atladı. 

Akıntıya kapılan gençler denizde can pazarı yaşadı.

Denizde can pazarı! Bir çocuk boğuldu, kurtarmak isteyen son anda kurtarıldı - 1. Resim

BİRİ BOĞULDU DİĞERİ SON ANDA KURTARILDI

Gençlerden biri kurtarılırken, birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Konu ile alakalı Sahil Güvenlik Komutanlığı tahkikat başlattı.Denizde can pazarı! Bir çocuk boğuldu, kurtarmak isteyen son anda kurtarıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa'nın büyüklerinden Filistin için 'U' dönüşü! ABD baskısına boyun mu eğdiler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce'de feci kaza! Patpat devrildi, 7 kişi yaralandı - 3. SayfaDüzce'de feci kaza! Patpat devrildi, 7 kişi yaralandıSiirt'te 19 yaşındaki zanlı düğün basıp silahlı saldırı gerçekleştirdi! Can kaybı var - 3. SayfaDüğün salonunda silahlı saldırı!Sokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir'deki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaSokakta oynarken pitbull saldırdı! Ataşehir'de korkunç olaySivas'ta köy muhtarı adeta dehşet saçmıştı! Oğlunu dahi tanımayan şahıs tutuklandı - 3. SayfaSivas'ta köy muhtarı adeta dehşet saçmıştı!Tek yumrukta komalık olmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı: Kalbi 8 dakika durmuş - 3. SayfaKalbi 8 dakika durmuş! Hayatta kalma şansı ise...Her yerde aranıyor! Cadde ortasında tüyler ürperten infaz - 3. SayfaHer yerde aranıyor! Cadde ortasında tüyler ürperten infaz
Sonraki Haber Yükleniyor...