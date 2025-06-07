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Oyuncu Deniz Çakır yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi ve rolü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Deniz Çakır yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi ve rolü belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Ferhunde' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır, 2022 yılında yayınlanan 'Aslında Özgürsün'den sonra yeni bir projeyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı, Star TV’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi 'Çarpıntı'nın oyuncu kadrosu netleşiyor.

TAŞÇIOĞLU'DAN SONRA ÇAKIR

Senaryosunu Cem Görgeç, Deniz Dargı ve Mevsim Yenice'nin yazdığı yapımla ilk olarak oyuncu 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu anlaşma sağlamıştı. Çarpını ile imza aşamasında olan bir diğer ünlü isim Deniz Çakır oldu.

ROLÜ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır, dizide 3 çocuğu Aslı, Sezin ve Murat’ı babasız büyüten 'Hülya Güneş' rolünü oynayacak.

Oyuncu Deniz Çakır yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi ve rolü belli oldu - 1. Resim

ÇARPINTI DİZİSİNİN KONUSU

Hülya'nın bir kahve zincirinde çalışan büyük kızı Aslı, yapay kalp cihazıyla hayata tutunmakta ve kalp nakli beklemektedir. Sibel Taşçıoğlu’nun oynayacağı 'Tülin Alkan' ise kızı Melisa’ya çok düşkün zengin bir ailenin dul gelinidir. İki farklı sosyal statüye sahip Hülya ve Tülin’in hayatı yaşanan felaket sonrası kesişir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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