Gökçeada deprem mi oldu? Son dakika deprem Edirne ve Çanakkale'de de hissedildi

Ege Denizi bir kez daha depremle sarsıldı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu. Depremin sarsıntısı Edirne, Çanakkale ve çevresinde hissedilirken, kısa süreli korkuya yol açtı.

GÖKÇEADA DEPREM Mİ OLDU?

7 Haziran 2025 Cumartesi günü Ege Denizi Gökçeada açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Gökçeada’ya yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 5,2 olarak verilirken, bölgedeki bazı yerleşim yerlerine yakınlığı dikkat çekti.

Gökçeada’ya bağlı Uğurlu, Şirinköy, Dereköy, Tepeköy ve Zeytinli köyleri, depremin merkezine en yakın noktalar arasında yer aldı.

EDİRNE DEPREM Mİ OLDU?

Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem, Edirne’de de hissedildi. Ana sarsıntı sırasında kent merkezinde ve bazı ilçelerde vatandaşlar anlık sarsıntı hissetti. Sarsıntı sonrası kısa süreli endişe yaşanırken herhangi bir hasar ya da olumsuzluk bildirilmedi.

Edirne depremin merkezine yaklaşık 303 kilometre uzaklıkta bulunurken vatandaşlar artçılara karşı da endişeli.

ÇANAKKALE DEPREM Mİ OLDU?

Depremin merkez üssüne en yakın büyük şehirlerden biri olan Çanakkale’de de sarsıntı net bir şekilde hissedildi. Şehir genelinde hissedilen deprem vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Çanakkale ise depremin merkezine yaklaşık 246 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gökçeada açıklarında meydana gelen sarsıntı kıyı kesimlerinde daha belirgin hissedildi.

SON DAKİKA EGE DEPREM VERİLERİ

AFAD 7 Haziran 2025 tarihinde saat 15.46’da kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Deprem Ege Denizi’nde gerçekleşti.

AFAD’a göre sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak duyururken, merkez üssünün Yunanistan açıkları olduğunu bildirdi.

Ana depremin ardından saat 15.53’te Ege Denizi’nde 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.