Muğla'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı...

Son deprem Muğla'da kaydedildi. AFAD, gece yarısı meydana gelen Marmaris merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Dün Antalya açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem ve hemen ardından Çanakkale'de açıklarında kaydedilen 4,6'lık sarsıntının ardından bu defa Muğla sallandı. AFAD gece yarısı gerçekleşen depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı.

MUĞLA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Marmaris olan depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu. Saat 00:34 sularında olan depremin derinliği ise 6 kilometre olarak kaydedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.