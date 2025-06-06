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Muğla'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla&#039;da gece yarısı korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Muğla'da kaydedildi. AFAD, gece yarısı meydana gelen Marmaris merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Dün Antalya açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem ve hemen ardından Çanakkale'de açıklarında kaydedilen 4,6'lık sarsıntının ardından bu defa Muğla sallandı. AFAD gece yarısı gerçekleşen depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden açıkladı. 

MUĞLA'DA DEPREM 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Marmaris olan depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu. Saat 00:34 sularında olan depremin derinliği ise 6 kilometre olarak kaydedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Çanakkale'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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