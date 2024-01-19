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    Duyanlar şaşırıp kalıyor! Bu kentimizde ekmek 5 lira

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye genelinde ekmek 8-10 TL ortalamasında satılırken, Sivas'ta bir ekmeğin fiyatı duyanları hayrete düşürdü. Kent genelinde bazı büfe sahipleri 230 gram ekmeği 5 liradan satıyor. Büfe sahibi Yağız Çakmak, "Ben 5 liradan satıyorum, ben kâr edebiliyorsam herkes kâr edebilir" dedi.

    Duyanlar şaşırıp kalıyor! Bu kentimizde ekmek 5 lira
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının mezar yeri ücretlerine yüzde 54.15 oranında zam yapmasıyla başlayan tepkiler sürerken Sivas Belediyesi mezar yeri dahil tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Öte yandan İstanbul’da 200 gram ekmek 8 lira, 250 gram ekmek ise 10 liradan satışa sunulurken Sivas’ta bazı büfe sahipleri 220 ile 230 gram arasında değişen somun ekmeği 5 liradan satışa sunuyor. Halka hizmet olması için somun ekmeğinin fiyatını 5 lira yapan büfe sahibi Yağız çakmak, yaklaşık iki yıldır piyasanın altında satış yaptıklarını kaydetti. Çakmak, kentte 7 liraya satılan ekmeğin fiyatını 5 liraya indirdikleri için talebin yoğun olduğunu söyledi.

    Duyanlar şaşırıp kalıyor! Bu kentimizde ekmek 5 lira

    "BÜYÜK ŞEHİRLERDE EKMEK 10 LİRAYKEN BİZDE 5 LİRA" 

    Kâr oranını düşük tutarak vatandaşa hizmet sunmak istediklerini belirten İşletme sahibi Yağız Çakmak, “Birkaç yıldır biz ekmek fiyatını Sivas’ta piyasasının altında satıyoruz. Şu an İstanbul gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 liradan satılıyor. Sivas’ta birçok yerde 6 buçuk liraya satılırken bizden 5 liradan satışa sunuluyor. Ekmeklerin gramajı 220 ile 230 arasında oluyor. Talep olarak yoğun bir talep alıyoruz. Birkaç yıldır halka hizmet olması için elimizden geldiğince Sivas piyasasının altında bir fiyatla satıyoruz. Yılbaşından sonra ekmeğe zam geldi şuan Sivas’ta 7 liradan satışa sunanlar var. Ben 5 liradan satıyorum, ben kâr edebiliyorsam herkes kâr edebilir, onları da ucuz fiyattan satmaya davet ediyorum. Fiyatın düşük olduğunu görenler gramajın düşük olduğunu düşünüyor. Ancak standart gramında satışa sunuyoruz, fiyatı da düşük tutarak vatandaşı koruyoruz” şeklinde konuştu.

    Duyanlar şaşırıp kalıyor! Bu kentimizde ekmek 5 lira

    "İSTERİZ Kİ HER TARAFTA BÖYLE UCUZ OLSUN" 

    Ekmeğin ucuz olduğunu belirten müşteri Şemsettin Şener, “Ekmeğin ucuz olması bizim işimize geliyor. İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun. Uzun zamandır buradan ekmek alıyorum, gram olarak düşük mü bilmiyorum ama buradan memnunum” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Duyanlar şaşırıp kalıyor! Bu kentimizde ekmek 5 lira
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