Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bir e-ticaret platformundan satın alınan iki ürüne ilişkin siparişlerin 'fiyat hatası' gerekçesiyle iptal edilmesini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda ilgili şirkete 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası verilirken reklamların durdurulmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformu üzerinden verilen kakaolu fındık kreması ve sıvı çamaşır deterjanı siparişlerinin 'fiyat hatası' gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine harekete geçti.

Bakanlığın Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemede, tüketicinin satın aldığı ürünlere ilişkin siparişlerin iptal edildiği belirlendi. Şirketin ürünlerin teslim edildiği yönündeki beyanının ise tüketicinin sunduğu belgelerle örtüşmediği tespit edildi.

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1 MİLYONU AŞKIN PARA CEZASI

İnceleme sonucunda, tüketicilere doğru fiyat sunulması ve ticari işlemlerde şeffaflığın sağlanması yükümlülüklerine aykırı bulunan reklam ve tanıtımlar nedeniyle ilgili şirkete 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca söz konusu reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve dijital ticarette güveni zedeleyen uygulamalara karşı denetim ve yaptırımların sürdürüleceğini bildirdi.

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