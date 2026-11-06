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Çocuklar için tehlike saçıyordu! Ticaret Bakanlığı o oyuncağı yasakladı

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Çocuklar için tehlike saçıyordu! Ticaret Bakanlığı o oyuncağı yasakladı
Başlık ResmiÇocuklar için tehlike saçıyordu! Ticaret Bakanlığı o oyuncağı yasakladı

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği belirlenen bir oyuncağın piyasaya arzını yasaklayarak toplatılmasına karar verdi. İncelemelerde, oyuncakta küçük parça ve kordon uzunluğu bakımından güvenlik standartlarına aykırılıklar tespit edildi.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, bir oyuncağın çocuklarda boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

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UYGUNSUZLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, söz konusu oyuncağın oyuncak güvenliği standardında belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklere uygun olmadığı tespit edildi. İncelemelerde özellikle küçük parça ve kordon uzunluğu bakımından uygunsuzluk belirlendi.

Çocuklarda boğulma ve yaralanma riski oluşturduğu değerlendirilen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasadan toplatılmasına da karar verildi.

Çocuklar için tehlike saçıyordu! Ticaret Bakanlığı o oyuncağı yasakladı
Başlık ResmiÇocuklar için tehlike saçıyordu! Ticaret Bakanlığı o oyuncağı yasakladı

Bakanlık, tüketici haklarının korunması ve özellikle çocukların riskli ürünlerden uzak tutulması amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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