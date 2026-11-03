Güvensiz ürünlere yönelik Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. Ürünlerdeki risklere yönelik incelemeleri sürdüren Bakanlık son olarak bir markanın oyuncak bisikleti için harekete geçti. 2 önemli risk barındıran ürün piyasadan toplatılıyor.

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Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünleri ve bu ürünlerin taşıdığı riski kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor.

Bakanlık piyasa incelemeleri sonrası yayınladığı listeye bir ürün daha ekledi.

Söz konusu ürüne ilişkin riskler de paylaşılırken, ürün hakkında alınan karar belli oldu.

Oyuncakta büyük risk! Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor

OYUNCAK BİSİKLETTE BÜYÜK RİSK

Bakanlığın listesinde son olarak Pilsan marka "Freestyle Cycle" ibareli çocuk denge bisikleti yer aldı.

Ürünün taşıdığı riskler olarak; boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar gösterildi.

Oyuncakta büyük risk! Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor

GÜVENSİZLİK NEDENİ AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan güvensizlik nedeni ile ilgili açıklamada "Bisikletin ön çatal ile kadro birleşim yerindeki menteşe hattı boyunca değişen açıklığın/boşluğun ilgili güvenlik şartlarını karşılamaması nedeniyle parmak sıkışması ve yaralanma tehlikesi, ayrıca küçük parça oluşturması nedeniyle boğulma tehlikesi içermekte olup Ts En 71-1 standardına ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırılığı nedeniyle risk taşıyan üründür" ifadelerine yer verildi.

Oyuncakta büyük risk! Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Çocuklar için büyük risk barından söz konusu ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Oyuncakta büyük risk! Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor

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