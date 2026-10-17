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Ekonomi

Ebe, hemşire, doktor, memur... 31 bin 54 sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar

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Ebe, hemşire, doktor, memur... 31 bin 54 sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar
Başlık ResmiEbe, hemşire, doktor, memur... 31 bin 54 sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Sağlık Bakanlığı 2027 yılında istihdam edilmek üzere 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. En büyük kontenjan uzman tabiplere ayrıldı. İşte 31 bin 54 kişilik sağlık personeli alımının kadro dağılımı...

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31 bin 54 sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

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EN BÜYÜK KONTENJAN UZMAN TABİPLERİN

Kararla birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin görev yapacağı hizmet birimleri ve kadro dağılımı açıklandı. Toplam 31 bin 54 kişilik istihdam kapsamında en büyük kontenjan uzman tabiplere ayrıldı.

Ebe, hemşire, doktor, memur... 31 bin 54 sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar
Başlık ResmiEbe, hemşire, doktor, memur... 31 bin 54 sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar

31 bin 54 kişilik sağlık personeli alımında kadrolar şöyle:

Sağlık Bakanlığı; 5 bin 61 tabip, 25 bin 955 uzman tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile 1'er diyetisyen ve sağlık teknikeri alımı yapacak.

Ebe, hemşire, doktor, memur... 31 bin 54 sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar
Başlık ResmiEbe, hemşire, doktor, memur... 31 bin 54 sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karar metninde başvuru takvimi ve başvuru yöntemine ilişkin bir tarih açıklanmış değil. Bu nedenle adayların Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi gerekiyor. Başvurularla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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