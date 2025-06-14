Edirne'de hasat başladı! Dönüm başına 500 kilo ürün alınacak

Edirne'de 2025 yılının ilk buğday hasadı başladı. Kent genelinde verimli geçen sezonun ardından üreticiler, dönüm başına ortalama 400-500 kilogram arası buğday elde ettiklerini belirtiyor.

Edirne'de Yıldırım Bayazıt Mahallesi Çaytepe mevkiinde ilk hasadı gerçekleştiren üreticilerden biri olan Abdullah Sancakçavuşu, bu yılın iklim şartlarının üretimi olumlu etkilediğini ifade etti.

"ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR"

Sancakçavuşu, "Geçen yıllara göre bu yıl verim daha yüksek. Dönüm başına ortalama 450 kilogram ürün alıyoruz. Bu da üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

YANGIN UYARISI

Edirne genelinde hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Uzmanlar ise üreticilere hasat sırasında dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbir almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.