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Haberler > Ekonomi > Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yapmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yapmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yapmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenme zorunluluğu bulunuyor. B sınıfı ehliyet değişimi için son tarih 31 Aralık 2024. Yıl sonuna kadar 15 TL ödeyip ehliyetini yenilemeyenlere 12 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek. 

Eski tip B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Ehliyetlerin değişimi için 31 Aralık 2024 tarihine kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınması gerekiyor. Bu tarihi kaçıranları büyük cezalar bekliyor.

CİDDİ CEZALAR KESİLECEK

Bu süre içinde ehliyetler yenilenmezse, trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere ciddi miktarda para cezası kesilecektir.

15 TL ÖDEMEYENE 12 BİN TL CEZA KESİLECEK

B sınıfı ehliyet sahipleri, yıl sonuna kadar 15 TL ödeyip yenileme işlemi yapmazsa, 2025 yılında 12 bin TL ceza yiyecek. 

EHLİYET YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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