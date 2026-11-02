Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Ekmek 10 TL'ye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ekmek 10 TL'ye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak
Başlık ResmiEkmek 10 TLye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir fırıncı, 18 TL olan ekmek fiyatını gramajını azaltmadan 10 TL'ye indirdi. Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla başlatılan uygulama, un fiyatlarında artış yaşanmaması halinde Ramazan ayına kadar devam edecek.

Kaydet
|

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Karaelbistan Mahallesi’nde fırın işleten İsmail Şahin, 18 TL’ye satılan ekmeğin fiyatını gramajını da düşürmeden 10 TL’ye indirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
430 euro sınırı yok! Yurt dışından getirilen bu eşyalar gümrük vergisinden muaf
EKONOMİ

430 euro sınırı yok! Yurt dışından getirilen bu eşyalar gümrük vergisinden muaf

RAMAZAN AYINA KADAR 10 TL

İndirimin dar gelirli ve kalabalık aileler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Şahin, un fiyatlarında yeni bir artış yaşanmaması halinde bu uygulamayı Ramazan ayına kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Ekmek 10 TLye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak
Başlık ResmiEkmek 10 TLye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak

GRAMAJDA EKSİLME YOK!

Fırında üretilen ekmeklerin birinci kalite unla yapıldığını ve gramajda eksiltmeye gitmediklerini vurgulayan Şahin, amacının bu zorlu süreçte hemşehrilerine destek olmak olduğunu söyledi.

Ekmek 10 TLye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak
Başlık ResmiEkmek 10 TLye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.