Ekmek 10 TL'ye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir fırıncı, 18 TL olan ekmek fiyatını gramajını azaltmadan 10 TL'ye indirdi. Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla başlatılan uygulama, un fiyatlarında artış yaşanmaması halinde Ramazan ayına kadar devam edecek.

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Karaelbistan Mahallesi’nde fırın işleten İsmail Şahin, 18 TL’ye satılan ekmeğin fiyatını gramajını da düşürmeden 10 TL’ye indirdi.

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RAMAZAN AYINA KADAR 10 TL

İndirimin dar gelirli ve kalabalık aileler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Şahin, un fiyatlarında yeni bir artış yaşanmaması halinde bu uygulamayı Ramazan ayına kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Ekmek 10 TLye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak

GRAMAJDA EKSİLME YOK!

Fırında üretilen ekmeklerin birinci kalite unla yapıldığını ve gramajda eksiltmeye gitmediklerini vurgulayan Şahin, amacının bu zorlu süreçte hemşehrilerine destek olmak olduğunu söyledi.

Ekmek 10 TLye düştü! Ramazan ayına kadar indirimli satılacak

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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