Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem! Bakanlık onaylamadan zam yapılamayacak

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 07:33 - Güncelleme: 14 Mart 2024 07:43 - Güncelleme:

Resmi Gazete, Ticaret Bakanlığı, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesiyle ilgili yeni bir uygulamaya geçildi. Bundan sonra Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmeden fiyat artışı yapılamayacak, işte detaylar...