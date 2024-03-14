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Haberler > Ekonomi > Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem! Bakanlık onaylamadan zam yapılamayacak

Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem! Bakanlık onaylamadan zam yapılamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni dönem! Bakanlık onaylamadan zam yapılamayacak
Resmi Gazete, Ticaret Bakanlığı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesiyle ilgili yeni bir uygulamaya geçildi. Bundan sonra Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmeden fiyat artışı yapılamayacak, işte detaylar...

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde artık bakanlığın olumlu görüşü alınacak.

FİYATLARI KOMİSYON BELİRLEYECEK

Ekmek ve simit fiyatı, il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Bu komisyon, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşacak.

Fiyatlar, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

BAKANLIĞIN ONAYI OLMADAN FİYAT BELİRLENEMEYECEK

Ancak, Bakanlığın olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak, karar görüşün alınmasından sonra onaylanacak. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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