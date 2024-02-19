Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi: TROY'un kullanımı yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam etmektedir" denildi. Yerli ödeme sistemi TROY'un kullanımının arttığının vurgulandığı açıklamada, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı toplantıda OVP, ekonomik reformlar ve toplumda finansal okuryazarlığı artırmak için yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır” denildi.

DEPREME RAĞMEN EKONOMİDE İSTİKRAR SÜRDÜ

Açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen; 11 ili ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünü geride bırakıldığı hatırlatılırken depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmetle anılarak tedavileri devam eden yaralıların sağlığına kavuşması temenni edildi.

Deprem bölgesinde son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabayı sarf edildiği ifade edilen açıklamada, depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımı atmaya devam edileceği belirtildi.

Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı ve güçlü yapısını korumakta olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

"YAPISAL REFORM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDECEK"

Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam ettiği açıklandı.

Bugünkü düzenlenen EKK toplantısında görüşülen konular ise şu şekilde sıralandı:

“2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alınmıştır. Bu kapsamda; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımlar belirtilen takvim çerçevesinde ilerlemektedir.

Reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.”

"FİNANSAL OKURYAZARLIK ARTIRILACAK"

Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşıldığı belirtilen açıklamada, çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlandığı aktarıldı.

"TROY'UN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK"

Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir. Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan ‘Toplumsal Yatırım Notu’ çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur.

Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır.”