Ekonomistlerin tahmini belli oldu! İşte beklenen faiz oranı

Merkez Bankası'nın gelecek hafta açıklayacağı 1 hafta vadeli repo faizi oranı yakından takip ediliyor. Piyasanın Merkez'in faiz kararına ilişkin tahminleri de gelmeye başladı. Politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

PPK Beklenti Anketi: Politika faizi sabit tutulacak

Merkez Bankası 21 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizi kararını açıklayacak. AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 45'te sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.