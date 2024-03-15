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Haberler > Haberler > Merkez Bankası yıl sonu dolar TL beklentisi 40,53 TL, faiz beklentisi yüzde 45,82 oldu

Merkez Bankası yıl sonu dolar TL beklentisi 40,53 TL, faiz beklentisi yüzde 45,82 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası yıl sonu dolar TL beklentisi 40,53 TL, faiz beklentisi yüzde 45,82 oldu
Merkez Bankası, Dolar, Enflasyon, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası beklenti anketi belli oldu. Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar beklentisi ortaya çıktı. Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar 2024 sonunda ne olur? 2024 faiz, enflasyon ve doların kaç olması bekleniyor? 2024 enflasyon tahmini kaç? İşte detaylar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. TCMB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi. Peki, Dolar ne olacak dolar? 2024'te dolar kaç TL olur? Faiz beklentisi ne kadar? Yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar? 2024 enflasyon tahmini kaç?

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TL BEKLENTİSİ

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini güncellendi. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu dolar TL beklentisi 40,53 TL, faiz beklentisi yüzde 45,82 oldu - 1. Resim

.Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI

Faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi mart anketinde de yüzde 3,3 oldu. 2025 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 3,8'de sabit kaldı.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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