ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Erdeniz: 2035 sonuna kadar en az 50 milyar $’lık yatırım gerekli

Türkiye’nin elektrik dağıtım şebekeleri için 2035’e kadar en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörülürken, 2026-2030 döneminde şebeke yatırımları ve planlı bakım için 22 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor. ELDER Başkanı Barış Erdeniz, yıllık harcamanın 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, 2026-2030 döneminde şebeke yatırımları ve planlı bakım için toplam 22 milyar dolarlık kaynak öngörüldüğünü söyledi.

Erdeniz, “Türkiye’de elektrik dağıtım şebekeleri için 2035 sonuna kadar en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Bunun ilk önemli adımı, 2026-2030 döneminde belirlenen 18,5 milyar dolarlık yatırım tavanı. Beş yıl üzerinden yıllık ortalama 3,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe karşılık geliyor. Buna yıllık 700 milyon dolar civarında, yatırım niteliğindeki planlı bakım harcamalarını da eklediğimizde 4 milyar doların üzerine çıkılacağını söyleyebiliriz” dedi.

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Özelleştirme sonrasındaki 12 yılda yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini kaydeden Erdeniz, yalnızca 2025’teki yatırımın 2,5 milyar doları aştığını, bu yıl sonunda daha yüksek bir gerçekleşme beklediklerini dile getirdi.

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