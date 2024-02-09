Elektrik ve doğalgaza yüzde 200 zam mı gelecek? Merkez Bankası Başkanı ile ilgili iddia yalanlandı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın söylediği iddia edilen "Elektrik ve doğalgazda seçimden sonra yüzde 150 - 200 arası zam bekleyebiliriz." sözleri yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Karahan'ın çarpıtılan açıklamasının tamamını yayınladı.

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Karahan'ın bazı sosyal medya hesaplarında "Elektrik ve doğalgazda seçimden sonra yüzde 150 - yüzde 200 arası zam bekleyebiliriz." şeklinde bir cümle sarf ettiği öne sürüldü.

"İDDİA EDİLEN İFADELERİ KULLANMADI"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Elektrik ve doğalgazda seçimden sonra yüzde 150 - yüzde 200 arası zam bekleyebiliriz.' dedi' iddiası doğru değildir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Karahan'ın açıklamalarında, iddia edildiği gibi bir ifade kullanmadığı belirlenmiştir.

KARAHAN'IN İFADELERİNE YER VERİLDİ

Karahan, seçim sonrası enerji fiyatlarında yaşanabilecek zamların enflasyona etkisine ilişkin soruya şu şekilde cevap vermiştir:

"Biz enflasyon tahminlerimizi yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamları bu yönetilen, yönlendirilen ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabii öne çıkan faktör enerji fiyatları olacak elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz, patikamızı oluştururken OVP'yi kullandık. OVP, bu sene oldukça bağlayıcı bir program. Hükümetin her kanalında sahiplenilen bir program. Orada yapılan belli varsayımlar var. Biz, onların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunları tahminlerimize yansıttık."