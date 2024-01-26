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    • Elon Musk'ın serveti bir gecede 18 milyar dolar eridi 

    Dünyanın en zengini olan Tesla CEO'su Elon Musk'ın serveti bir gece 18 milyar dolar eridi. Tesla'nın son çeyrek bilançosunun beklentileri karşılamamaması üzerine şirketin hisseleri yüzde 12 düştü. 

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    Elon Musk&#039;ın serveti bir gecede 18 milyar dolar eridi 
    Elon Musk, Tesla, Haber

    Ekonomi Haberleri

    Tesla dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri 2023 son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 25,2 milyar dolara yükseldi. Ancak bu rakam beklentilerin altında kaldı. 

    BİR GECEDE 18 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ 

    Bu gelişme sonrası Tesla hisselerinde yüzde 12 düşüş yaşandı. Böylece dünyanın en zengini olan Elon Musk'ın serveti bir gecede 18 milyar dolar eridi. 

    "ÇİNLİLER EZİP GEÇER"

    Öte yandan Tesla CEO'su ElonMusk'ın Çinli otomobil üreticileri ile ilgili söylediği sözler de dikkat çekti. Musk, ticari engeller olmazsa Çinli otomobil üreticilerinin dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu ezip geçececeğini söyledi. Musk, Tesla'nın geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunun ardından yaptığı açıklamada "Gözlemimiz genel olarak Çinli otomobil şirketlerinin dünyadaki en rekabetçi otomobil şirketleri olduğu yönünde" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Elon MuskTesla
    Haberler > Ekonomi > Elon Musk'ın serveti bir gecede 18 milyar dolar eridi 
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