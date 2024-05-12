Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Son tarih belli oldu, dikkat çeken dilekçe ayrıntısı...

Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL'lik bayram ikramiyesini alan milyonlarca emekli, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyede dikkat çeken dilekçe ayrıntısı...

Maaşları enflasyon karşısında eriyen milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Zamdan önce ise emekliler bir kez daha bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılan bayram ikramiyelerini alan emeklilere Kurban Bayramı'nda bir kez daha ikramiye yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara aktarılmıştı. Bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde de bayram ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi 16 Haziran'dan önce ödeneceği tahmin ediliyor.

Bu doğrultuda emekli ikramiyelerinin yatırılması için son tarih 15 Haziran olarak öne çıkıyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklamalar geldikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz.

İKRAMİYE İÇİN "DİLEKÇE" DETAYI

Emekli bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için bayramın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık alıyor olmak gerekiyor.

Emekli olmayı planlayanların dolayısıyla bayram ikramiyesi alabilmesi için en geç Mayıs ayı içerisinde SGK'ya dilekçe sunup, emeklilik işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

SON TARİH 31 MAYIS

16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Dolayısıyla haziran ayı içerisinde SGK'dan gelir ve aylık alanlara ikramiye ödenecek. Bu nedenle 31 Mayıs Cuma gece saat 00:00'a kadar emekli olmaya hak kazanmış kişilerin, SGK'dan aylık talep etmeleri halinde ikramiye almaları mümkün. SGK emeklilere talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlıyor.

Dolayısıyla 31 Mayıs itibarıyla aylık talebinde bulunan kişilere aylıkları 1 Haziran itibarıyla bağlanacak. Bayram ikramiyesi alabilmek için aylıkların 16 Haziran'a kadar bağlanması gerekmiyor. Aylığa hak kazanmış olmak ve talep etmek bayram ikramiyesi alabilmek için yeterli.