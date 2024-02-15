Emekli ikramiyeleri zammında son durum! İşte masadaki 3 farklı formül

Emekliler yüzde 49,25'lik maaş zammının ardından şimdi de ikramiye zammını bekliyor. Uzun bir süredir gündemde olan emekli ikramiyeleri zammıyla ilgili masada 3 farklı formül bulunuyor. Bunlardan ilki 2 bin liralık ikramiyelerin 5'er bin liraya çıkarılması. Diğer formül ise ikramiyelerin yüzde 100 zamla 4 bin liraya çıkarılması olurken, son formül ise yüzde 50 zamla 3 bin lira olması yönünde.

2024'e girilmesiyle emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Milyonlarca emekli maaş zammının ardından şimdi de ikramiye zammına gözünü çevirdi.

MASADA 3 FARKLI FORMÜL BULUNUYOR

Emekli ikramiyeleri zammı için masada 3 farklı formül bulunuyor. Bu formüllere göre emekli ikramiyelerinin 3 bin ila 5 bin lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor. İşte emekli ikramiye zammında son durum...

3 BİN İLA 5 BİN LİRA ARASINDA BİR RAKAMA ÇIKACAK

Hükümetin üzerinde çalıştığı formüllerin ilki 2 bin liralık emekli ikramiyelerinin yüzde 50 zamla 3 bin liraya çıkarılması. İkinci formül ise ikramiyelere yüzde 100 zam yapılması yönünde. Yüzde 100 zam olması durumunda emekli ikramiyeleri 4 bin liraya çıkarılacak.

Emekli ikramiyeleri zammındaki son formül ise Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir seferlik emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin kalıcı hale getirilmesi yönünde. Son formüle göre emeklilere her bayramda 5'er bin lira verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.

Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.