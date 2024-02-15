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    • Emekli ikramiyeleri zammında son durum! İşte masadaki 3 farklı formül

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emekli ikramiyeleri zammında son durum! İşte masadaki 3 farklı formül

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Emekliler yüzde 49,25'lik maaş zammının ardından şimdi de ikramiye zammını bekliyor. Uzun bir süredir gündemde olan emekli ikramiyeleri zammıyla ilgili masada 3 farklı formül bulunuyor. Bunlardan ilki 2 bin liralık ikramiyelerin 5'er bin liraya çıkarılması. Diğer formül ise ikramiyelerin yüzde 100 zamla 4 bin liraya çıkarılması olurken, son formül ise yüzde 50 zamla 3 bin lira olması yönünde. 

    2024'e girilmesiyle emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Milyonlarca emekli maaş zammının ardından şimdi de ikramiye zammına gözünü çevirdi. 

    MASADA 3 FARKLI FORMÜL BULUNUYOR 

    Emekli ikramiyeleri zammı için masada 3 farklı formül bulunuyor. Bu formüllere göre emekli ikramiyelerinin 3 bin ila 5 bin lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor. İşte emekli ikramiye zammında son durum...

    3 BİN İLA 5 BİN LİRA ARASINDA BİR RAKAMA ÇIKACAK 

    Hükümetin üzerinde çalıştığı formüllerin ilki 2 bin liralık emekli ikramiyelerinin yüzde 50 zamla 3 bin liraya çıkarılması. İkinci formül ise ikramiyelere yüzde 100 zam yapılması yönünde. Yüzde 100 zam olması durumunda emekli ikramiyeleri 4 bin liraya çıkarılacak. 

    Emekli ikramiyeleri zammındaki son formül ise Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir seferlik emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin kalıcı hale getirilmesi yönünde. Son formüle göre emeklilere her bayramda 5'er bin lira verilecek. 

    Emekli ikramiyeleri zammında son durum! İşte masadaki 3 farklı formül

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.

    Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Emekli ikramiyeleri zammında son durum! İşte masadaki 3 farklı formül
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